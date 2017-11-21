В ПАСЕ готовят срочное обсуждение снятия санкций с России

Вторник, 21 ноября 2017, 18:34

Постоянный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) получил запрос о проведении не запланированных заранее дебатов относительно снятия санкций с РФ и восстановления ее участия в работе ассамблеи.

Такой пункт присутствует в повестке дня постоянного комитета ПАСЕ, заседание которого состоится 24 ноября в Копенгагене.

Прямого упоминания о России в документе нет, предложенный пункт звучит следующий образом: "Защита нормативной базы Совета Европы, роль ПАСЕ – в продолжение резолюции 2186 (2017)".

В то же время, резолюция, на которую ссылается данный пункт посвящена именно вопросу восстановления права российской делегации в рамках ПАСЕ, то есть снятию с РФ политических санкций (подробнее читайте в тексте "Битва за деньги и за Россию: в Совете Европы запустили новый сценарий отмены санкций")

По информации ЕП, инициаторами данных дебатов есть депутаты Микеле Николетти (Италия) и Тини Кокс (Нидерланды).

В противовес их запросу, на постоянный комитет подано также запрос об альтернативной дискуссии под названием "Слом демократии, как отвечать?".

Статус этих вопросов не предусматривает, что по их итогам будут приниматься решения, однако это обсуждение способно показать, готова ли ассамблея к снятию санкций с РФ во время очередной сессии в январе.

Напомним, летом РФ прекратила платежи в бюджет СЕ, чем поставила под угрозу работу Совета Европы. В России ответили, что новое решение относительно взноса РФ в бюджет Совета Европы на 2018 год будет зависеть от того, будет ли российская делегация принимать полноценное участие в работе ПАСЕ.

О ситуации с шантажом со стороны РФ подробнее читайте в статье: "Беспроигрышная лотерея Кремля: к чему приведет Москву шантаж Совета Европы".