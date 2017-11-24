Саммит разочарований: как Петр Порошенко приехал в Брюссель за порцией критики

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Брюссель _ Пятница, 24 ноября 2017, 10:15

Фото: president.gov.ua

Саммит "Восточного партнерства", который состоится в пятницу в Брюсселе, еще до своего официального старта попортил нервы многим причастным к нему. Эти проблемы затронули чуть ли не всех, но вредят прежде всего Украине.

– За два дня до встречи на высшем уровне Киев узнал, что теряет 600 млн евро макрофинансовой поддержки ЕС;

– Петр Порошенко неожиданно для себя стал объектом критики со стороны коллег и был вынужден оправдываться как из-за коррупции в Украине, так и из-за преследования команды Саакашвили;

– Итоговая декларация саммита до последнего момента оставалась под угрозой срыва, и это тоже стало ударом по Украине. Документ "держала" именно наша страна. Мы так и не "выбили" преимуществ для себя, но ухудшили восприятие нашего государства среди дипломатов.

О том, как шла подготовка к саммиту, как Юлия Тимошенко стала главной защитницей грузин, а референдум в Нидерландах продолжил вредить Украине, читайте в статье "Европейской правды" из Брюсселя.





Удар Саакашвили

Саммит Европейской народной партии (ЕНП), проходивший в четверг вечером в Брюсселе, должен был стать довольно положительным событием для Украины – по меньшей мере, исходя из текста принятой на встрече резолюции.

В этот документ включили немало желанных для Киева положений. Здесь есть и упоминание о "европейских амбициях" Украины, Молдовы и Грузии, и призыв к ЕС создать отдельный формат отношений с ними, и жесткое осуждение российской агрессии.

Есть даже ссылки на так называемый "план Маршалла", о котором в институтах ЕС сейчас предпочитают не вспоминать. К слову, этот план получил новое имя – Литва отреагировала на критику по поводу того, что слово "Маршалл" в названии делает его слишком "американским".

Теперь документ называется "Европейский план для Украины".

Правда, партии-участницы ЕНП не взяли на себя никаких обязательств по воплощению плана. Более того, в отдельном пункте подчеркивается, что без реального прогресса в реформах и без жестких антикоррупционных действий Украине не помогут "никакие объемы западной помощи".

Но темой переговоров по Украине на закрытой встрече лидеров ЕНП стали вовсе не инвестиции, и даже не коррупция (хотя немного о ней все же поговорили), а преследование команды Саакашвили. Как известно, партия экс-президента Грузии, "Единое национальное движение", является частью семьи ЕНП, поэтому ее лидер Ника Мелия также присутствовал на встрече.

Но почему-то (или по договоренности, или просто так сложилось) эту тему поднял не он, а... Юлия Тимошенко, еще одна гостья саммита в Брюсселе.

Лидер "Батькивщины" заверила, что бывший глава Одесской ОГА был лишен гражданства "незаконным способом". "А то, что происходит сейчас с членами его команды – это вообще неприемлемо. Хочу сказать об этом четко в присутствии президента Украины, что этому должен быть положен конец", – добавила она. Уже после этого к атаке подключился Ника Мелия, рассказывают источники ЕП.

Интересно, что грузинский политик "требовал ответа" от Порошенко не из-за борьбы президента с самим Саакашвили, а в связи с недавними депортациями его соратников из Украины. Мелия рассказал присутствовавшим, что граждан Грузии выдворяют из Украины, несмотря на действительные виды на жительство и даже на то, что у некоторых из них в Киеве семьи.

Порошенко, конечно же, был готов к этим претензиям и предложил всем недовольным судиться с СБУ и миграционной службой. "Моя страна – это страна верховенства права. Люди имеют полное право обратиться в суд, в том числе в ЕСПЧ, и если Украину признают виновной – государство выплатит компенсацию", – заявил президент.

Но слова Порошенко о честных украинских судах произвели совсем не то впечатление, на какое он рассчитывал.

Несколько выступавших намекнули, что к украинским судам есть серьезные вопросы, вмешался даже президент ЕНП Жозеф Доль – мол, он прекрасно знает, что суды в странах-партнерах до сих пор не являются независимыми, а следовательно, аргумент "идти в суд" несерьезен.

Тут уже вскипел сам Порошенко. Он обвинил во лжи оппонентов, прежде всего грузинского визави. "Вы искажаете факты. Те, кого выдворили из Украины – воры в законе, тяжкие преступники (heavy criminals)", – возмутился президент.

Именно на взаимных обвинениях дискуссия и завершилась. А пресс-служба президента, которая до того подробно рассказывала обо всех встречах Порошенко, проигнорировала ход саммита ЕНП и написала только о его резолюции.





Реформы утром, деньги вечером

Президенту в Брюсселе уже пришлось комментировать противоречия между Киевом и ЕК.

В последние дни от Еврокомиссии звучит довольно жесткая критика в адрес Украины. Сначала посол ЕС предупредил, что Украина почти наверняка потеряет 600 млн евро макрофинансовой помощи из-за невыполнения необходимых требований, в том числе в сфере противодействия коррупции.

В четверг в беседе с журналистами в Брюсселе посла поддержал комиссар Йоханнес Хан, а вот Порошенко заявил, что попытается изменить это решение. Он заверил, что отношения Украины и ЕС остаются положительными, а сообщения СМИ о проблемах, скорее всего, являются преувеличением. "Нашим отношениям с ЕС не свойственно слово "возмущение", поэтому я думаю, что заголовки СМИ не очень корректны", – заявил Порошенко, не уточнив, где именно он увидел заголовки, которые ему не понравились.

По информации нескольких источников ЕвроПравды, Украина попытается убедить Брюссель предоставить Киеву хотя бы часть денег.

Мол, мы выполнили 18 из 22 требований ЕС, так что можем претендовать на соответствующую долю макрофинансовой помощи.

Однако шансов на успех у Киева не много. Даже если Порошенко прав, и в Брюсселе нет "возмущения" в адрес Киева, то есть по крайней мере "усталость" и "непонимание". Более того, два независимых друг от друга источника в Брюсселе рассказали ЕП: Йоханнес Хан и Жан-Клод Юнкер считают, что Украина и лично Порошенко "обманули Брюссель".

"Президент обещал, что эти вопросы будут решены, называл сроки. И где проверка деклараций?" – объяснял один из собеседников, отметив, что ЕС один раз уже закрыл глаза на невыполнение требований и перечислил Киеву второй транш авансом.

Повторять эту историю в Брюсселе не хотят.

В ЕК обращают внимание, что нежелание Киева наладить проверку электронных деклараций – это ключевая проблема, по которой деньги были заблокированы. Здесь не нужно принимать новые законы, достаточное выполнять существующие. В то, что парализованное и политически предвзятое НАПК запустит эту проверку – Брюссель уже, похоже, не верит.





Битва за документ

Но главной интригой саммита "Восточного партнерства" остается его итоговая резолюция.

Точнее, вопрос о том, будет она принята или нет.

Комиссар Хан накануне встречи лидеров спрогнозировал, что компромисс будет достигнут. Однако уверенности в этом нет. К примеру, Дональд Туск в своем выступлении на саммите ЕНП был значительно более скептичен, говорят источники ЕвроПравды.

В документе есть два камня преткновения, и обе проблемы стоят в повестке дня по требованию Украины.

Киев уже несколько недель подряд убеждает Брюссель отказаться от упоминания о "нидерландском" решении Совета ЕС, принятом в 2016 году, которое позволило разблокировать ратификацию Соглашения.

Этот параграф (точнее, два параграфа, связанные друг с другом) звучат следующим образом:

"Участники саммита положительно оценивают полное вступление в силу Соглашений об ассоциации с Грузией, Молдовой и самого последнего – с Украиной, после принятого в декабре 2016 года решения глав государств и правительств ЕС.

В этом контексте участники саммита признают европейские устремления и европейский выбор этих партнеров, как указано в Соглашениях об ассоциации ".

Киев выдвигал массу предложений: удалить первое предложение, удалить упоминание о 2016 годе, удалить упоминание о странах... Звучало даже предложение, которое поставило ЕС "на уши" – в какой-то момент наши переговорщики предложили убрать даже упоминание о европейских стремлениях Украины!

Ни один из вариантов не нашел согласия со стороны ЕС. Для Нидерландов это упоминание важно – по внутриполитическим причинам. Да и страны-партнеры не слишком-то поддерживают Киев в этой борьбе.

Требования Украины действительно неочевидны.

Даже если бы Нидерланды выполнили просьбу Киева, это не прибавило бы нам ни капли определенности в вопросе будущих отношений с ЕС.

При этом требования Киева добавили европейским партнерам столько головной боли, что упоминание об Украине сейчас вызывает у многих дипломатов искреннее раздражение.

Дошло до того, что европейцы предупредили Украину: если согласия не будет, то не будет и декларации, причем все узнают, что в срыве документа виноват исключительно Киев.

Стоит добавить, что "нидерландский параграф" – не единственный, по которому велись ожесточенные споры.

Серьезные разногласия связаны также с пунктом о конфликтах на территории "Восточного партнерства". Киев хотел добавить туда норму о российской агрессии, но это не представлялось реальным, ведь требуется согласие Беларуси, к тому же нельзя упомянуть украинско-российский и российско-грузинский конфликты, но не заметить армяно-азербайджанский. Также нас беспокоила пролоббированная Венгрией норма о языке образования меньшинств (и эта норма, в отличие от нидерландской, действительно важная, но для ее изменения не было приложено сопоставимых усилий!)

Так будет ли декларация принята, несмотря на серьезные различия в видении ее текста? Как ни странно, но скорее да, чем нет. Велика вероятность, что Порошенко выступит в роли миротворца, который слышит европейских партнеров и готов идти на уступки, а следовательно – согласится принять документ в редакции ЕС. Так ли это будет, мы узнаем очень скоро.

К слову, саммит сам по себе точно не будет "провальным". Он не станет также и прорывным, не принесет Украине новых горизонтов в отношениях с ЕС – просто рабочая встреча, не больше, но и не меньше.

Но напряженность в отношениях с европейскими партнерами, которую мы "получили" за последние недели, вряд ли исчезнет так же быстро.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды",

из Брюсселя