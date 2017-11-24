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Послы G7: международное сообщество будет пристально следить за новыми судьями ВСУ

Пятница, 24 ноября 2017, 14:33
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Послы стран "Большой семерки" считают, что процесс отбора судей в Верховный суд Украины был значительно более прозрачным и конкурентным, чем в предыдущие годы, что является признаком прогресса в судебной реформе.

Об этом говорится в совместном заявлении послов G7, обнародованном на сайте посольства Италии в Украине.

"Новые судьи Верховного суда, назначенные президентом Порошенко, берут на себя огромную ответственность. Украинские граждане и международное сообщество будут внимательно следить за тем, как ведут себя эти новые судьи при исполнении своих обязанностей и вне их", - говорится в заявлении.

Послы призвали всех вновь судей выполнять свои обязательства по прозрачности, независимости, добродетели и преданности принципам верховенства права.

"Мы призываем новых судей Верховного суда строить доверие общественности, тщательно изучая доброчестность кандидатов на выборах председателя Верховного суда и председателей его четырех палат", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что результаты отбора в Верховный суд указывают на необходимость более тщательного анализа процедур для дальнейшего улучшения, а также продолжения сотрудничества с гражданским обществом для поддержания конструктивного диалога со всеми заинтересованными сторонами.

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