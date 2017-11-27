В КНДР копают траншею на месте побега военного в Южную Корею

Понедельник, 27 ноября 2017, 12:00

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Северная Корея укрепляет границу с Южной Кореей, копая траншею на том месте, через которое бежал их военный 13 ноября.

Об этом сообщает The Guardian.

На фотографии, опубликованной в Twitter послом США в Южной Корее Марком Кнаппером, можно увидеть, как небольшая группа гражданских работников, за которыми наблюдают северокорейские солдаты, копают глубокую траншею в том месте, где их солдат во время побега 13 ноября оставил свое авто и пересек линию демаркации, разделяющей две страны.

"Был сегодня в совместной зоне безопасности, КНДР посадила два дерева и копает траншею в месте, где их солдат перешел линию демаркции", - написал посол.

Отмечается, что Северная Корея публично не комментировала дезертирство, однако сообщают, что были приняты меры в отношении пограничников, которые позволили солдату проскочить через линию демаркации в приграничном селе Пханмунджом.

Напомним, военные КНДР около 40 раз выстрелили в своего товарища, который впервые за более чем 30 лет решил прорваться в Южную Корею.

Видео побега северокорейского солдата в Южную Корею через так называемую зону безопасности опубликовали в интернете.