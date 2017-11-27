Найти
АКТУАЛЬНО

У президента Польши заявили, что Европа может выбрать Москву, а не Киев

Додон: на вступление Молдовы в ЕС нет шансов, а партнерство с РФ – реально

Генсеку Совета Европы не давали мандат на переговоры о снятии санкций с РФ – депутаты

В Румынии 70 тысяч человек протестовали против изменения судебной системы

Партия Меркель согласилась на создание коалиции с социал-демократами

В Швеции скандал из-за политика, который назвал мусульман "не совсем людьми"

Генсек Совета Европы начал открыто лоббировать снятие санкций с России - FT






В КНДР копают траншею на месте побега военного в Южную Корею

Понедельник, 27 ноября 2017, 12:00
фото
Версия для печати Комментарии

Северная Корея укрепляет границу с Южной Кореей, копая траншею на том месте, через которое бежал их военный 13 ноября.

Об этом сообщает The Guardian.

На фотографии, опубликованной в Twitter послом США в Южной Корее Марком Кнаппером, можно увидеть, как небольшая группа гражданских работников, за которыми наблюдают северокорейские солдаты, копают глубокую траншею в том месте, где их солдат во время побега 13 ноября оставил свое авто и пересек линию демаркации, разделяющей две страны.

"Был сегодня в совместной зоне безопасности, КНДР посадила два дерева и копает траншею в месте, где их солдат перешел линию демаркции", - написал посол.

Отмечается, что Северная Корея публично не комментировала дезертирство, однако сообщают, что были приняты меры в отношении пограничников, которые позволили солдату проскочить через линию демаркации в приграничном селе Пханмунджом.

Напомним, военные КНДР около 40 раз выстрелили в своего товарища, который впервые за более чем 30 лет решил прорваться в Южную Корею.

Видео побега северокорейского солдата в Южную Корею через так называемую зону безопасности опубликовали в интернете.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:54
Решение о приобретении комплексов Patriot будет в декабре – глава Минобороны Польши
12:32
Литва передаст Украине оружие почти на 2 млн евро
12:28
У президента Польши заявили, что Европа может выбрать Москву, а не Киев
12:26
фото
Принц Гарри женится на американской актрисе весной 2018 года
12:18
Число жертв наводнения в окрестностях Афин выросло до 23
12:00
фото
В КНДР копают траншею на месте побега военного в Южную Корею
11:51
Четверть каталонцев хотят независимости от Испании после выборов - опрос
11:35
Додон: на вступление Молдовы в ЕС нет шансов, а партнерство с РФ – реально
11:33
Новые переговоры о коалиции в Германии начнутся только в 2018 году
11:12
Генсеку Совета Европы не давали мандат на переговоры о снятии санкций с РФ – депутаты
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Главы государств и правительств стран-членов ЕС и партнеров

Совместная декларация саммита Восточного партнерства: текст документа

Саммит признает европейские стремления и европейский выбор партнеров, как указано в соглашениях об ассоциации. Финансовая поддержка ЕС предоставляется при условии осуществления конкретных реформ. Подход ЕС "больше за большее" и в дальнейшем будет работать в пользу тех, кто больше внедряет реформы... (укр.)

Петр Порошенко, президент Украины

Пришло время определять новые цели: речь Порошенко на саммите Восточного партнерства

Нам не стоит больше прятаться за нечеткими технократическими формулировками – мы должны говорить четко, как никогда!.. "Старой нормальности" больше не существует. Паззлы Запада и Востока Европы должны быть сложены снова вместе – и Восточное партнерство может быть интегрирующей частью этого (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  