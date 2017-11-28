Берлин не знает, вернется ли Россия в ПАСЕ, но поддерживает усилия Ягланда

Вторник, 28 ноября 2017, 07:27

Правительство Германии поддерживает усилия генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда в вопросе участия России в ПАСЕ.

Об этом говорится в полученной в понедельник, 27 ноября, официальном ответе Министерства иностранных дел ФРГ на запрос Deutsche Welle о позиции Берлина относительно недавних заявлений Ягланда о роли России в Совете Европы.

В официальном ответе сказано, что правительство Германии "поддерживает генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда в его усилиях по поиску решения для будущих вызовов".

"Совет Европы - важный международный актер, выступающий за права человека, демократию и верховенство права, который призван поддерживать и усиливать диалог 47 стран-участниц из этих и других тем", - говорится в документе.

В МИД ФРГ назвали Совет Европы " незаменимым" в качестве "хранителя" Европейской конвенции по правам человека и "более 200 других конвенций, соблюдение которых контролирует Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)".

"Будет ли и с какими правами российская делегация вновь участвовать в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы, должны решать сама российская делегация или ПАСЕ, в которую входят депутаты стран-членов Совета Европы", - отметили в Берлине.

По данным издания, в пресс-службе генсека Совета Европы сообщили, что если российская делегация не зарегистрируется до начала сессии ПАСЕ, запланированной на январь 2018 года, то ее снова исключат на весь следующий год.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что ПАСЕ стоит задуматься над выполнением требований Российской Федерации, чтобы последняя не вышла из состава СЕ.

Как известно, летом РФ прекратила платежи в бюджет СЕ, чем поставила под угрозу работу Совета Европы. В России ответили, что новое решение относительно вклада РФ в бюджет Совета Европы на 2018 год будет зависеть от того, будет ли российская делегация принимать полноценное участие в работе ПАСЕ.

Кроме того, в РФ заявили, что не признают нового европейского комиссара по правам человека, который будет избран в январе, если Россия не будет иметь права голоса.

В МИД Украины заявили, что возвращение российской делегации в ПАСЕ без исправления международно-правовых нарушений противоречит международному праву.

О ситуации с шантажом со стороны РФ подробнее читайте в статье: "Беспроигрышная лотерея Кремля: к чему приведет Москву шантаж Совета Европы".