В ПАСЕ отказались от дебатов о снятии санкций с России

Пятница, 24 ноября 2017, 12:04

Постоянный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказался от проведения незапланированных дебатов о снятии санкций с РФ и возобновлении их участия в работе ассамблеи.

Об этом глава делегации украинского парламента в ПАСЕ написал на своей странице в Facebook.

"Постоянный комитет ПАСЕ только что отказался проводить дебаты по возврату РФ в ПАСЕ. Зато будут дебаты на тему "Демократия сломана - ответ". Я рад, что ПАСЕ правильно расставила приоритеты", - написал он.

Владимир Арьев ранее сообщил, что большинство в Ассамблее против безусловного возвращения российской делегации.

Ранее сообщалось, что постоянный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) получил запрос на проведение не запланированных заранее дебатов о снятии санкций с РФ. Обсуждение должно было состояться 24 ноября в Копенгагене.