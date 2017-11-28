Берлін не знає, чи повернеться Росія в ПАРЄ, але підтримує зусилля Ягланда

Вівторок, 28 листопада 2017, 07:27

Уряд Німеччини підтримує зусилля генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда у питанні участі Росії в ПАРЄ.

Про це йдеться в отриманій у понеділок, 27 листопада, офіційній відповіді Міністерства закордонних справ ФРН на запит Deutsche Welle про позицію Берліна стосовно нещодавніх заяв Ягланда про роль Росії у Раді Європи.

В офіційній відповіді сказано, що уряд Німеччини "підтримує генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда у його зусиллях з пошуку рішення для майбутніх викликів".

"Рада Європи - важливий міжнародний актор, який виступає за права людини, демократію та верховенство права, який покликаний підтримувати і посилювати діалог 47 країн-учасниць з цих та інших тем", - йдеться в документі.

У МЗС ФРН назвали Раду Європи "незамінною" в якості "хранительки" Європейської конвенції з прав людини і "понад 200 інших конвенцій, дотримання яких контролює Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ)".

"Чи буде і з якими правами російська делегація знову брати участь в засіданнях Парламентської асамблеї Ради Європи, повинні вирішувати сама російська делегація або ПАРЄ, до якої входять депутати країн-членів Ради Європи", - відзначили в Берліні.

За даними видання, у прес-службі генсека Ради Європи повідомили, якщо російська делегація не зареєструється до початку сесії ПАРЄ, запланованої на січень 2018 року, її знову виключать на весь наступний рік.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що ПАРЄ має замислитися над виконанням вимог Російської Федерації, щоби остання не вийшла зі складу РЄ.

Як відомо, влітку РФ припинила платежі в бюджет РЄ, чим поставила під загрозу роботу Ради Європи. У Росії відповіли, що нове рішення щодо внеску РФ у бюджет Ради Європи на 2018 рік залежатиме від того, чи братиме російська делегація повноцінну участь у роботі ПАРЄ.

Окрім того, в РФ заявили, що не визнають нового Європейського комісара з прав людини, який буде обраний в січні, якщо Росія не матиме права голосу.

В МЗС України заявили, що повернення російської делегації в ПАРЄ без виправлення міжнародно-правових порушень суперечить міжнародному праву

Про ситуацію з шантажем з боку РФ детальніше читайте у статті: "Безпрограшна лотерея Кремля: до чого приведе Москву шантаж Ради Європи".