КНДР произвела новый запуск баллистической ракеты – СМИ

Вторник, 28 ноября 2017, 20:50

Северная Корея произвела очередной запуск баллистической ракеты.

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Генштаб Южной Кореи.

Как отмечается, запуск состоялся в восточном направлении с полигона в провинции Пхенан-Намдо.

Военные пока не определили, какого типа ракета была запущена.

Сейчас военные Южной Кореи уточняют информацию относительно запуска вместе с коллегами из США.

Как сообщалось, накануне японское информационное агентство Kyodo сообщило, что японское правительство насторожено после того, как были обнаружены радиосигналы, которые свидетельствуют о том, что запуск может состояться через несколько дней.

В то же время, информационное агентство Южной Кореи Yonhap со ссылкой на источник правительства Южной Кореи также сообщило, что чиновники из разведки США, Южной Кореи и Японии недавно обнаружили признаки возможного запуска ракеты и находятся в состоянии готовности.

Напомним, в сентябре этого года Северная Корея произвела очередной запуск ракеты, которая пролетела в направлении северного японского острова Хоккайдо и упала в Тихий океан.