Найти
АКТУАЛЬНО

Британия и ЕС достигли соглашеня по счету за Brexit – СМИ

США будут первыми, кто ответит на атаку против членов НАТО - Тиллерсон

Тиллерсон: США не примут иного варианта, кроме восстановления целостности Украины

В ходе операции в Тбилиси был уничтожен организатор теракта в Стамбуле – СМИ

Молдова депортирует двух российских журналистов

Климкин: через два года украинцы смогут ездить без виз в 100 стран

Арестованные политики Каталонии признают власть Мадрида и просят свободы






КНДР произвела новый запуск баллистической ракеты – СМИ

Вторник, 28 ноября 2017, 20:50
Версия для печати Комментарии

Северная Корея произвела очередной запуск баллистической ракеты.

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Генштаб Южной Кореи.

Как отмечается, запуск состоялся в восточном направлении с полигона в провинции Пхенан-Намдо.

Военные пока не определили, какого типа ракета была запущена.

Сейчас военные Южной Кореи уточняют информацию относительно запуска вместе с коллегами из США.

Как сообщалось, накануне японское информационное агентство Kyodo сообщило, что японское правительство насторожено после того, как были обнаружены радиосигналы, которые свидетельствуют о том, что запуск может состояться через несколько дней.

В то же время, информационное агентство Южной Кореи Yonhap со ссылкой на источник правительства Южной Кореи также сообщило, что чиновники из разведки США, Южной Кореи и Японии недавно обнаружили признаки возможного запуска ракеты и находятся в состоянии готовности.

Напомним, в сентябре этого года Северная Корея произвела очередной запуск ракеты, которая пролетела в направлении северного японского острова Хоккайдо и упала в Тихий океан.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:50
КНДР произвела новый запуск баллистической ракеты – СМИ
20:39
Британия и ЕС достигли соглашеня по счету за Brexit – СМИ
20:09
Межпарламентский совет Украина-НАТО призвал поддержать сближение Киева с Альянсом
19:59
Будущий премьер Чехии предложил президенту состав правительства
19:43
Тиллерсон: отношения с РФ не придут в норму без урегулирования в Украине
19:11
Facebook и Twitter помогут в расследовании вмешательства РФ в Brexit - СМИ
18:53
США будут первыми, кто ответит на атаку против членов НАТО - Тиллерсон
18:45
Тиллерсон: США не примут иного варианта, кроме восстановления целостности Украины
18:20
Турция анонсировала первый полет национального истребителя TF-X в 2023 году
18:18
Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженятся в мае
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Денис Колесник, для Европейской правды

Париж переосмысливает угрозы: как изменится политика Франции в сфере безопасности

Франция завершает пересмотр основ своей безопасности. В частности, следует ожидать большего открытия страны к сотрудничеству в рамках НАТО, но скорее всего, оно ограничится географически наиболее близкими странами, такими как Германия, Италия, Испания и Великобритания.

Дмитрий Тужанский, Сергей Сидоренко

Виктор Орбан раскрыл карты: как будет нарастать конфликт Украины и Венгрии

Орбан действительно верит, что Венгрия стоит на страже настоящей Европы, а интересы его нации составляют основу стабильности на континенте. Противостояние с Киевом он переносит в комфортную для себя плоскость борьбы венгров за собственную идентичность и лидерство в Европе...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  