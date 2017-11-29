Кадыров стал фигурантом дела о попытке путча в Черногории – росCМИ

Среда, 29 ноября 2017, 10:40

Лидеры черногорской оппозиции, обвиняемые в подготовке путча в 2016 году, вероятно, при содействии Москвы, написали письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову, в котором просят о помощи и информируют, что в дело включили имя главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом пишет российское издание "Известия", в распоряжении которого оказалось письмо.

В Черногории летом начался судебный процесс над якобы организаторами государственного переворота накануне парламентских выборов 16 октября 2016 года. В деле фигурируют 13 человек, двое - Эдуард Шишмаков и Владимир Попов - граждане России.

Лидеры оппозиционного "Демократического фронта" Милан Кнежевич и Андрия Мандич просят Лаврова о поддержке, а также информируют о том, что в обвинительных актах на суде с конца прошлой недели фигурирует имя главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Глава Чеченской Республики, по версии прокуроров, якобы призвал лидеров мусульманской общины в Черногории сотрудничать с "Демфронтом" с целью изменения действующей власти.

Черногорские оппозиционеры утверждают, что появление Кадырова в деле - это способ дискредитировать их политсилу, которая "пыталась налаживать экономическое и культурное сотрудничество с Чечней".

"Это попытка довести до конца безумные конспирологические теории о" русском следе" в черногорских выборах", - заявил "Известиям" лидер "Демократического фронта" Милан Кнежевич.

Кнежевич и Мандич также просят Лаврова подтвердить, что обвиняемые российские граждане Эдуард Шишмаков и Владимир Попов не были задержаны сербскими спецслужбами по делу о подготовке переворота, как это утверждает черногорский прокурор.