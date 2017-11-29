Кадиров став фігурантом справи про спробу путчу в Чорногорії – росЗМІ

Середа, 29 листопада 2017, 10:40

Лідери чорногорської опозиції, обвинувачені в підготовці путчу ймовірно за сприяння Москви у 2016 році, написали листа главі МЗС РФ Сергію Лаврову, у якому просять про допомогу та інформують, що у справу включили ім’я глави Чечні Рамзана Кадирова.

Про це пише російське видання "Известия", у розпорядженні якого опинився лист.

У Чорногорії влітку почався судовий процес над нібито організаторами державного перевороту напередодні парламентських виборів 16 жовтня 2016 року. У справі фігурують 13 осіб, двоє - Едуард Шішмаков і Володимир Попов – громадяни Росії.

Лідери опозиційного "Демократичного фронту" Мілан Кнежевич і Андрія Мандич просять Лаврова про підтримку, а також інформують про те, що в обвинувальних актах на суді з кінця минулого тижня фігурує ім'я глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова.

Глава Чеченської Республіки, за версією прокурорів, нібито закликав лідерів мусульманської громади в Чорногорії співпрацювати з "Демфронтом" з метою зміни чинної влади.

Чорногорські опозиціонери стверджують, що поява Кадирова у справі - це спосіб дискредитувати їхню політ силу, яка "намагалася налагоджувати економічне і культурне співробітництво з Чечнею".

"Це спроба довести до кінця божевільну конспірологічну теорію про "російський слід" в чорногорських виборах", - заявив "Известиям" лідер "Демократичного фронту" Мілан Кнежевич.

Кнежевич і Мандич також просять Лаврова підтвердити, що обвинувачені російські громадяни Едуард Шішмаков і Володимир Попов ніколи не були затримані сербськими спецслужбами у справі про підготовку перевороту, як це стверджує чорногорський прокурор.