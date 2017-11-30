Суицид в Гаагском трибунале: Нидерланды выяснят, как яд попал в суд

Четверг, 30 ноября 2017, 10:44

Нидерланды начали расследование в связи с самоубийством хорватского генерала Слободана Праляка, который выпил яд во время заседания трибунала в Гааге и умер.

Об этом сообщает BBC.

Нидерландские прокуроры опубликовали краткое заявление, в котором сообщили, что в ходе следствия рассмотрят "оказание помощи при суициде и нарушение закона о лекарственных средствах".

Следователи выяснят, кто дал генералу смертельную жидкость и каким было содержимое стакана. Но прежде их интересует, как генералу удалось пронести яд в зал суда, который должны были усиленно охранять.

72-летний Слободан Праляк умер в больнице в среду вскоре после того, как выпил жидкость из стакана, объявив, что он невиновен. Перед этим суд подтвердил его 20-летний срок за военные преступления в Боснии.

В 2013 году Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии приговорил Праляка к 20 годам лишения свободы за преступления во время хорватско-боснийского конфликта 1992-94 годов.

Праляк был одним из командующих соединения, совершившего военные преступления против боснийских мусульман в 30 муниципалитетах Боснии и Герцеговины. Он также был осужден за разрушения моста XVI века в городе Мостар.