Суїцид у Гаазькому трибуналі: Нідерланди з’ясують, як отрута проникла в суд

Четвер, 30 листопада 2017, 10:44

Нідерланди розпочали розслідування у зв’язку із самогубством хорватського генерала Слободана Праляка, який випив отруту під час засідання трибуналу в Гаазі і помер.

Про це повідомляє BBC.

Нідерландські прокурори опублікували коротку заяву, у якій повідомили, що в ході слідства розглянуть "надання допомоги при суїциді і порушення закону про лікарські засоби".

Слідчі з’ясують, хто дав померлому генералу смертельну рідину та яким був її вміст. Та найперше їх цікавить, як генералу вдалося пронести отруту у залу суду, яка мала би посилено охоронятися.

72-річний Слободан Праляк помер у лікарні в середу незабаром після того, як випив рідину зі склянки, оголосивши, що він не винний. Перед цим суд підтвердив його 20-річний термін за воєнні злочини в Боснії.

У 2013 році Міжнародний трибунал з воєнних злочинів у колишній Югославії засудив Праляка на 20 років позбавлення волі за злочини під час хорватсько-боснійського конфлікту 1992-94 років.

Праляк був одним з командувачів з’єднання, яке вчинило воєнні злочини проти боснійських мусульман у близько 30 муніципалітетах Боснії і Герцеговини. Він також був засуджений за руйнування мосту XVI століття у місті Мостар.