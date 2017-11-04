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Фэллон лишился поста министра обороны Британии из-за интриг в правительстве - СМИ

Суббота, 04 ноября 2017, 12:09
Версия для печати Комментарии

Бывший министр обороны Великобритании Майкл Фэллон хотел уволить лидера Палаты общин Андреа Лидсом, но она нанесла "привентивный" удар, рассказав о его неприличных высказываниях, что в конечном итоге привело к его отставке.

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, Фэллон считал, что при проведении кадровых перестановок в правительстве следует освободить убежденных сторонников Brexit, в число которых попала и Лидсом.

По мнению Фэллона, они могли саботировать рассмотрение парламентом итогового соглашения с ЕС по Brexit, которое предусматривало бы некоторые уступки Брюсселю.

"Это была самозащита с ее стороны, и она полностью уничтожила Фэллона. Она нанесла ему удар в спину, чтобы убедиться, что ее не смогут уволить, потому что никто не собирается увольнять информатора", - сказал изданию неназванный высокопоставленный чиновник.

Лидсом заявила, что она не сообщала СМИ о досье, предоставленном ею на Даунинг-стрит, с переченем сексистских высказываний Фэллона десятилетней давности.

Один из правительственных источников сообщил, что существует подозрение, что досье к журналистам попало от союзников нового главы Минобороны Гэвина Уильямсона, чтобы отвлечь внимание от негатива из-за его неожиданного продвижения от партийного организатора до кресла главы Минобороны.

Издание напоминает, что Лидсом в период прошлогодней борьбы за пост премьера на последнем этапе сняла свою кандидатуру в пользу Терезы Мэй, а также, что тогдашний фаворит на пост лидера Консервативной партии Борис Джонсон готовил ее на пост министра финансов.

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