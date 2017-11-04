Знайти
АКТУАЛЬНО

Феллон позбувся поста міністра оборони Британії через інтриги в уряді - ЗМІ

Пентагон: ІДІЛ втратила майже всі території, захоплені в Іраку

Іспанія видала європейський ордер на арешт лідера Каталонії

Відсторонений лідер Каталонії хоче балотуватися на виборах навіть з-за кордону

МЗС викликало українського посла після скандальних заяв щодо Сербії

У Німеччині виявили корупційну схему з "омолоджування" автомобілів для України

Екс-міністра Каталонії, який вніс 50 тисяч євро застави, відпустять на волю






Феллон позбувся поста міністра оборони Британії через інтриги в уряді - ЗМІ

Субота, 04 листопада 2017, 12:09
Версія для друку Коментарі

Колишній міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон хотів звільнити лідера Палати громад Андреа Лідсом, але вона завдала "привентивного" удару, розповівши про його непристойні висловлювання, що зрештою призвело до його відставки.

Про це повідомляє The Telegraph.

За даними видання, Феллон вважав, що при проведенні кадрових перестановок в уряді слід звільнити переконаних прихильників Brexit, в число яких потрапила і Лідсом.

На думку Феллона, вони могли саботувати розгляд парламентом підсумкової угоди з ЄС щодо Brexit, яка передбачала б поступки Брюсселю.

"Це був самозахист з її боку, і вона повністю знищила Феллона. Вона завдала йому удар в спину, щоб переконатися, що її не зможуть звільнити, тому що ніхто не збирається звільняти інформатора", - сказав виданню неназваний високопосадовець.

Лідсом заявила, що вона не повідомляла ЗМІ про досьє, надане нею на Даунінг-стріт, яке містило перелік сексистських висловлювань Феллона десятирічної давнини.

Одне з урядових джерел повідомило, що існує підозра, що досьє до журналістів потрапило від союзників нового глави Міноборони Гевіна Вільямсона, щоб відвернути увагу від негатива щодо його несподіваного просування від партійного організатора до глави Міноборони.

Видання нагадує, що Лідсом в період минулорічної боротьби за пост прем'єра на останньому етапі зняла свою кандидатуру на користь Терези Мей, а також, що тодішній фаворит на посаду лідера Консервативної партії Боріс Джонсон готував її на пост міністра фінансів.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
13:33
Прем'єр Британії опублікувала кодекс поведінки для депутатів та чиновників
12:49
Уряд Бельгії не матиме ніякого впливу на майбутнє лідера Каталонії - міністр
12:09
Феллон позбувся поста міністра оборони Британії через інтриги в уряді - ЗМІ
11:16
У Борисполі зловили двох іноземців з підробленими візами країн Шенгену
10:46
Пентагон: ІДІЛ втратила майже всі території, захоплені в Іраку
10:29
"План Маршалла" для України вже отримав чіткі обриси - Климпуш-Цинцадзе
10:05
МЗС відповіло Ващиковському: в Україні немає антипольських настроїв
22:26
Іспанія видала європейський ордер на арешт лідера Каталонії
19:55
Відсторонений лідер Каталонії хоче балотуватися на виборах навіть з-за кордону
19:41
Фінляндія планує масштабні військові навчання разом з США і Швецією
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Галина Жовтко, Європейська правда

"Хочу з тобою переспати": як секс-скандали змінюють уряди в ЄС і не впливають на кар’єру в Україні

Іван Плющ несподівано взяв слово. "Єдине, що я би хотів від тебе почути – чи хочеш ти зі мною переспати", – звернувся до представниці НАТО керівник української делегації. Цей "жарт" шокував усіх, включно з пані, до якої звертався спікер ВР...

Віктор Савінок, для Європейської правди

Ультраправі в уряді: що непокоїть ЄС та мало турбує австрійців

Ключова умова "свободівців" – передача ним посади міністра внутрішніх справ, що має протидіяти "ісламізації" австрійського суспільства... Одночасно президент Ван дер Беллен наголосив, що не погодиться на формування уряду, в якому Партії свободи відійде дипломатичне відомство.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  