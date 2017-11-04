Феллон позбувся поста міністра оборони Британії через інтриги в уряді - ЗМІ

Субота, 04 листопада 2017, 12:09

Колишній міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон хотів звільнити лідера Палати громад Андреа Лідсом, але вона завдала "привентивного" удару, розповівши про його непристойні висловлювання, що зрештою призвело до його відставки.

Про це повідомляє The Telegraph.

За даними видання, Феллон вважав, що при проведенні кадрових перестановок в уряді слід звільнити переконаних прихильників Brexit, в число яких потрапила і Лідсом.

На думку Феллона, вони могли саботувати розгляд парламентом підсумкової угоди з ЄС щодо Brexit, яка передбачала б поступки Брюсселю.

"Це був самозахист з її боку, і вона повністю знищила Феллона. Вона завдала йому удар в спину, щоб переконатися, що її не зможуть звільнити, тому що ніхто не збирається звільняти інформатора", - сказав виданню неназваний високопосадовець.

Лідсом заявила, що вона не повідомляла ЗМІ про досьє, надане нею на Даунінг-стріт, яке містило перелік сексистських висловлювань Феллона десятирічної давнини.

Одне з урядових джерел повідомило, що існує підозра, що досьє до журналістів потрапило від союзників нового глави Міноборони Гевіна Вільямсона, щоб відвернути увагу від негатива щодо його несподіваного просування від партійного організатора до глави Міноборони.

Видання нагадує, що Лідсом в період минулорічної боротьби за пост прем'єра на останньому етапі зняла свою кандидатуру на користь Терези Мей, а також, що тодішній фаворит на посаду лідера Консервативної партії Боріс Джонсон готував її на пост міністра фінансів.