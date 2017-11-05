В исторических вопросах Польша ждет шагов со стороны Украины - Ващиковский

Воскресенье, 05 ноября 2017, 10:07

Польша уже очень давно выступила с собственными инициативами по сотрудничеству с Украиной, теперь ждет шагов со стороны Киева.

Об этом во время визита во Львов заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, сообщает "Польское радио".

"Польша уже очень давно предложила различные каналы сотрудничества, от форума польско-украинского сотрудничества, от форума польско-украинского сотрудничества, предложения президента Анджея Дуды с прошлого года создать процесс примирения на примере хотя бы процесса Яд Вашем, который был реализован в Израиле.

Ждем только ответа, на желание сотрудничества украинской стороны", - сказал Ващиковский.

По его словам, открытый к сотрудничеству польский Институт национальной памяти, который хочет проводить работы по поиску останков польских жертв периода Второй мировой войны.

"Если (...) кроме деклараций, кроме заявлений МИД будут также конкретные шаги сотрудничества с Польшей, то мы, конечно, будем открытыми", - заверил глава польской дипломатии.

Ващиковский также прокомментировал заявление МИД Украины, в котором украинское дипломатическое ведомство выступило с заверением, что в Украине нет антипольских настроений.

"Заявление МИД Украины о том, что среди украинсцев нет антипольских настроений, очень нас радует, но в исторических вопросах мы ждем конкретных содержательных шагов", - сказал Ващиковский.

Он также добавил, что Польша замечает дружелюбное общество в Украине. "Однако также замечает разного рода инциденты, замечаем отдельных лиц, которые ведут себя не очень дружелюбно", - отметил министр.

Напомним, недавно Ващиковский объявил, что Польша запускает процедуры, которые не позволят людям, демонстрирующим крайне антипольские взгляды, въехать в страну.

В ответ украинский МИД заявил, что в Украине нет антипольских настроений, а большинство украинцев абсолютно положительно относятся к Польше.