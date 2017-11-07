В Кабуле боевики напали на частную телекомпанию, есть погибшие

Вторник, 07 ноября 2017, 09:08

Боевики напали на частную телевизионную станцию Shamshad TV ​​в столице Афганистана Кабуле.

Об этом сообщает Reuters.

Работник телецентра, который был свидетелем нападения, сообщил, что вооруженные мужчины сначала осуществили взрыв, а затем вошли в здание.

По данным BBC, очевидцы происшествия рассказали, что боевики во время штурма телестанции убили некоторых сотрудников телеканала.

Афганский чиновник сообщил, что один из злоумышленников был убит охранниками.

Напомним, 31 октября семь человек погибли в результате взрыва в дипломатическом квартале Кабула, где расположены иностранные посольства и здания правительства Афганистана.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".