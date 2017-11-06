Министр опровергла в НАТО заявления Венгрии по закону об образовании в Украине

Понедельник, 06 ноября 2017, 19:51

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в штаб-квартире НАТО рассказала союзникам о том, что новый закон об образовании не сужает, а расширяет права национальных меньшинств.

Об этом она в понедельник в Брюсселе по окончании встречи сообщила украинским журналистам, передает УНИАН.

"Я встречалась с послами стран-членов НАТО и представителями стран альянса и очень рада этой возможности, потому что мы смогли донести много аргументов в пользу именно такого закона об образовании и объяснить, что в отличие от утверждений, которые распространяют некоторые страны, мы не сужаем права детей национальных меньшинств, а расширяем их ", - сказала министр.

Гриневич в деталях рассказала о проблемах со знанием украинского языка в местах компактного проживания национальных меньшинств.

По словам министра, в ходе встречи она увидела, что есть страны, которые поддерживают украинскую позицию, являются те, которые сомневаются, и есть те, которые услышали наши аргументы и изменили свою точку зрения.

"Изменил ли свою точку зрения посол Венгрии? Трудно сказать. Он выразил недовольство законом и убеждение, что он сужает права венгерского меньшинства. Я аргументировала, что эти права на самом деле расширяются в доступе к образованию и в обеспечении конституционных прав", - подчеркнула она.

При этом Гриневич подчеркнула, что для Украины вопрос владения собственным языком является "вопросом национальной безопасности, так как создание территорий, где не функционирует государственный язык, и где территория фактически отделяется из-за того, что пользуется совсем другим языком, является угрозой территориальной целостности".

"Мы уже имеем горький опыт незаконной аннексии Крыма, где была всего одна украинская школа, остальные - русские, и было гомогенное функционирования русского языка", - подчеркнула министр.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сиярто ранее заявил, что Венгрия наложила вето на созыв декабрьского заседания комиссии Украина-НАТО из-за украинского образовательного закона.

Однако в НАТО утверждают, что не планировали проводить в декабре заседание комиссии.

Венгрия настаивает, что новый закон об образовании нарушает права венгерского меньшинства в Украине, и обещает блокировать сближение Украины и ЕС.