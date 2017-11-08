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Совет Европы признал РФ ответственной за Минск и подтвердил прогресс в реформах

Среда, 08 ноября 2017, 15:43
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Решение Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) подтвердило, что Украина достигла значительного прогресса в имплементации реформ, поддерживаемых СЕ.

Об этом в комментарии "Европейской правде" заявил представитель Украины при СЕ Дмитрий Кулеба.

Кулеба также отметил, что страны-члены одобрили довольно однозначные формулировки об ответственности Российской Федерации за мирное урегулирование на Востоке Украины.

"Для нас важно, что в новом решении Комитет министров не только оценивает реформы в Украине, которые поддерживает Совет Европы, но и четко подчеркивает ответственность России за имплементацию Минских договоренностей. Циничные танцы россиян вокруг Минска не вызывают понимания у Совета Европы", - заявил он.

Кулеба также напомнил о другом решении КМСЕ, которое было принято в мае и касалось Крыма. (Подробнее о нем - в материале "Текст решения Совета Европы по Крыму: как Страсбург помогает Украине выиграть в Гааге").

"В этом году нам удалось принять два решения Комитета министров и их нужно читать как одно целое. Оба решения давались с трудом. Прямое давление России на Комитет министров и их игра за кулисами были сумасшедшие. Но результат есть, и он отвечает интересам Украины", - говорит дипломат.

"Что касается реформ, то позиция Комитета министров четкая: он приветствовал прогресс в судебной, антикоррупционной реформе и децентрализации. Но это, конечно, не повод опускать руки. Украине нужно реформироваться дальше, чтобы назад не было возврата", - заявил Кулеба.

Представитель Украины в СЕ отдельно выразил обеспокоенность тем, что в Страсбурге ведется работа над снятием с России санкций, наложенных в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Будем и в дальнейшем активно сотрудничать с Советом Европы ради реформ. Главное, чтобы Совет Европы себя не дискредитировал, опрометчиво вернув Россию в ПАСЕ без выполнения соответствующих резолюций Ассамблеи", - подчеркнул он.

Подробнее о ситуации в ПАСЕ читайте в материале "Беспроигрышная лотерея Кремля: к чему приведет Москву шантаж Совета Европы".

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