Климпуш-Цинцадзе: без независимой Украины не будет независимой Польши

Пятница, 01 декабря 2017, 08:13

Польским политикам следует помнить, что без независимой Украины не будет независимой Польши.

Об этом в интервью "5 каналу" отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает "УНИАН".

"Не хочется быть банальной, но где-то, наверное, Пилсудского надо упоминать относительно того, что без независимой Украины независимой Польши таки не будет. И для обеих стран наша сила, мощь, становления, территориальная целостность, суверенитет, способность – они являются принципиальными для того, чтобы мы дальше могли двигаться уверенно ради наших граждан", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

"Поэтому хочу рассматривать это (осложнения польско-украинских взаимоотношений – Ред.), как временные трудности, которые, очевидно, не добавляют оптимизма, но вместе с тем заставляют определенным образом креативно подходить к тому, как действовать дальше", – подытожила она.

Напомним, у президента Польши заявили, что некоторые страны Европы при необходимости выбрать между Украиной и РФ могут склониться в пользу Москвы, в этой ситуации Польша может не поддержать Киев, как раньше.