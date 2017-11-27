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У президента Польши заявили, что Европа может выбрать Москву, а не Киев

Понедельник, 27 ноября 2017, 12:28
Версия для печати Комментарии

Некоторые страны Европы в случае необходимости выбрать между Украиной и РФ могут склониться в пользу Москвы, в этой ситуации Польша может не поддержать Киев, как раньше.

Об этом в интервью журналу Sieci заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, сообщает TVP Info.

"Только для стран нашего региона отношения с Киевом не являются функцией отношений с Москвой. Боюсь, что если дойдет до ситуации, в которой Европа будет вынуждена выбирать между Украиной и Россией, другие столицы, на которые рассчитывает сегодня Киев, выберут Москву", - сказал Щерский.

При таком развитии событий, по его словам, украинская власть обратится к странам Восточной Европы за помощью, как это было во время первого и второго Майданов. Но Польша уже может не поддержать Украину так, как делала это раньше, считает Щерский.

"Но тогда из Польши автобусы с поддержкой могут ехать туда не так охотно", - добавил глава канцелярии польского президента.

Он напомнил о запрете на эксгумацию поляков в Украине, отметив, что украинский политикум допускает большую ошибку.

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