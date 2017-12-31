Иран на фоне массовых протестов заблокировал Instagram и Telegram

Иранское государственное телевидение проинформировало, что власти заблокировали социальную сеть Instagram и приложение для обмена сообщениями Telegram.
Об этом сообщает Associated Press.
Иранское телевидение сообщило об этом решении в воскресенье со ссылкой на анонимный источник, который пояснил, что блокировку сетей осуществлено "для поддержки мира и безопасности граждан".
По словам источника, "по решению Высшего совета национальной безопасности деятельность Telegram и Instagram временно ограничено".
Генеральный директор Telegram ранее заявил, что приложение было заблокировано у большинства иранских пользователей. Facebook, которому принадлежит Instagram, пока не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию.
Как сообщалось, в Иране продолжаются антиправительственные демонстрации, вызванные недовольством экономическим положением и коррупцией.
Протесты являются наиболее серьезными с 2009 года, когда в стране произошли беспорядки, вспыхнувшие после противоречивого переизбрания тогдашнего президента Махмуда Ахмадинежада.
Во время беспорядков в субботу погибли два человека.