Іран на тлі масових протестів заблокував Instagram і Telegram

Неділя, 31 грудня 2017, 15:21

Іранське державне телебачення проінформувало, що влада заблокувала соціальну мережу Instagram і додаток для обміну повідомленнями Telegram.

Про це повідомляє Associated Press.

Іранське телебачення повідомило про це рішення в неділю з посиланням на анонімне джерело, яке пояснило, що блокування мереж здійснено "задля підтримки миру і безпеки громадян".

За словами джерела, "за рішенням Вищої ради національної безпеки діяльність Telegram і Instagram тимчасово обмежена".

Генеральний директор Telegram раніше заявив, що додаток було заблоковано у більшості іранських користувачів. Facebook, якому належить Instagram, поки що не відповів на прохання прокоментувати ситуацію.

Як повідомлялось, в Ірані тривають антиурядові демонстрації, викликані невдоволенням економічним становищем і корупцією.

Протести є найсерйознішими з 2009 року, коли в країні відбулися заворушення, що спалахнули після суперечливого переобрання тодішнього президента Махмуда Ахмадінежада.

Під час заворушень у суботу загинули двоє людей.