Генерал США: военные должны помочь дипломатам в восстановлении границ Украины

Понедельник, 04 декабря 2017, 10:01

Для восстановления суверенитета Украины важно использовать все реальные инструменты - дипломатические, военные, экономические, информационные.

Об этом заявил командующий силами США в Европе Бен Ходжес в интервью "Европейской правде" во время Львовского форума по безопасности.

В частности, он напомнил фразу Фридриха Великого о том, что дипломатия без оружия - это как оркестр без инструментов.

"Конечно, дипломатия всегда должна быть в приоритете. Любой человек в форме скажет вам, что предпочел бы дипломатическое решение. Но когда у вас есть другие реальные инструменты - экономические, информационные и военные - они становятся частью общих усилий", - сказал Ходжес .

"Каким конкретно должен быть "рецепт" формирования этой смеси - решать не мне. Я отвечаю только за готовность военной компоненты", - добавил он.

Подробнее читайте в интервью на сайте "Европейской правды": "Командующий силами США в Европе: На Донбассе дипломаты без военных – как оркестр без инструментов".