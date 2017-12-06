Послы G7 надеются на оперативное и справедливое следствие по делу Саакашвили

Среда, 06 декабря 2017, 15:09

Послы стран Большой семерки (G7) в Украине ожидают, что расследование в отношении лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили будет проведено оперативно и в соответствии с юридическими нормами.

Об этом говорится в заявлении послов на сайте посольства Италии.

"Мы знаем, что господина Саакашвили задерживали, и протесты продолжаются. Мы внимательно следим за развитием ситуации", - говорится в заявлении.

Дипломаты призвали все стороны "уважать и поддерживать конституционный строй и правовую систему в Украине, соблюдать права и обязанности мирного протеста и не пытаться дестабилизировать ситуацию".

"Мы также ожидаем, что расследование будет проведено оперативно и в соответствии с правовыми обязательствами Украины", - подчеркнули послы.

Как сообщалось, в представительстве Европейского Союза в Украине надеются, что следствие по делу экс-главы Одесской облгосадминистрации, лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили будет отвечать требованиям действующего украинского законодательства.

Напомним, 5 декабря в квартире в доме на улице Костельной в Киеве, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.

По данным СБУ, Саакашвили задержан в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 УК ("содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности").

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-президент Грузии Саакашвили финансировал свои акции в Украине за счет преступной группировки Януковича, в частности, Сергея Курченко