Посли G7 сподіваються на оперативне і справедливе слідство у справі Саакашвілі

Середа, 06 грудня 2017, 15:09

Посли країн Великої сімки (G7) в Україні очікують, що розслідування стосовно лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі буде проведено оперативно і відповідно до юридичних норм.

Про це йдеться у відповідній заяві послів на сайті посольства Італії.

"Ми знаємо, що пана Саакашвілі затримували, і що протести тривають. Ми уважно стежимо за розвитком ситуації", - йдеться у заяві.

Дипломати закликали всі сторони "поважати і підтримувати конституційний лад і правову систему в Україні, дотримуватися прав і обов'язків мирного протесту і не намагатися дестабілізувати ситуацію".

"Ми також очікуємо, що розслідування буде проведено оперативно і відповідно до правових зобов'язань України", - наголосили посли.

Як повідомлялося, у Представництві Європейського Союзу в Україні сподіваються, що слідство у справі екс-голови Одеської облдержадміністрації, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі відповідатиме вимогам чинного українського законодавства.

Нагадаємо, 5 грудня у квартирі в будинку на вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки.

За даними СБУ, Саакашвілі затриманий в рамках кримінального провадження, відкритого

за ч. 1 ст. 256 ККУ (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі фінансував свої акції в Україні за рахунок злочинного угрупування Януковича, зокрема, Сергія Курченка.