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Венгерский шантаж: образовательный закон нарушил обязательства Украины перед НАТО

Среда, 06 декабря 2017, 17:04
Версия для печати Комментарии

Украина, приняв новый закон об образовании, нарушила обязательства перед НАТО и для возобновления сотрудничества с альянсом должна отозвать закон.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Брюсселе на встрече глав МИД стран НАТО, сообщает пресс-служба МИД Венгрии.

"Проигнорировав права меньшинств и приняв новый закон об образовании, Украина не только нарушила обязательства перед ЕС, но и перед НАТО", - заявил министр.

Он вновь подчеркнул, что Венгрия не будет жертвовать интересами закарпатских венгров в одной геополитической игре. По его словам, Украина сама виновата в сложившейся ситуации.

"Если для Украины важно возобновить сотрудничество с НАТО, она должна отозвать закон об образовании. И если для нее так же важно восстановить диалог между нашими странами, она должна выполнять свои международные обязательства", - заявил Сийярто.

"Если Киев отзовет закон, Венгрия снова станет наиболее громко высказываться в поддержку европейских и евроатлантических стремлений Украины", - отметил он.

Как сообщалось, 11 государств-членов НАТО, в том числе Германия, выразили несогласие с действиями Венгрии по блокированию евроатлантические инициатив Украины из-за закона об образовании.

Несколько недель назад глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна наложила вето на созыв декабрьского заседания Комиссии Украина-НАТО.

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