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"Венецианка" призвала Украину внести изменения в "языковую статью" касательно русского языка

Пятница, 08 декабря 2017, 18:03
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Венецианская комиссия призвала Украину внести изменения в "языковую статью" украинской закона об образовании касательно русского языка.

Об этом говорится в решении Венецианской комиссии относительно положений нового Закона Украины "Об образовании" относительно преподавания на государственном языке, языке меньшинств и других языках, сообщает пресс-служба Совета Европы.

"Новый закон не предоставляет никаких решений для языков, не являющихся официальными языками ЕС, в частности для русского языка, наиболее используемого негосударственного языка. Менее благоприятное отношение к этим языкам трудно оправдать, и поэтому поднимает вопросы дискриминации", - говорится в решении.

Венецианская комиссия считает, что решить эту проблему поможет внесение изменений в 7 статью и замена этого положения более сбалансированным.

Напомним, что согласно новому закону об образовании, лицам, принадлежащим к нацменьшинствам, гарантируется право на обучение в коммунальных учебных заведениях для получения дошкольного и начального образования, наряду с государственным языком, языком соответствующего национального меньшинства.

Если ребенок принадлежит к национальному меньшинству, то в детском саду и начальной школе он может изучать на своем языке какое-то количество предметов.

А с 5 класса, если речь идет об официальных языках ЕС - "одну или несколько дисциплин". А если речь не идет об официальном языке ЕС, например о русском, -  то лишь язык и литературу своего меньшинства.

Напомним, сегодня, 8 декабря, Венецианская комиссия сегодня приняла решение относительно положений нового Закона Украины "Об образовании" относительно преподавания на государственном языке, языке меньшинств и других языках.

Подробнее читайте в статье на сайте ЕвроПравды: "Венгрия готовится к поражению: что изменит решение "Венецианки" в языковом конфликте".

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