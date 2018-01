Не менее 10 человек погибли в ходе антиправительственных протестов в Иране

Иранские государственные СМИ сообщают о 10 погибших в результате протестов, которые продолжаются в различных регионах этой страны, при этом продолжают поступать новые сообщения о жертвах.

Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

В понедельник в эфире государственного телевидения сообщили о гибели 10 человек.

Эти данные поступили перед началом экстренного заседания иранского правительства, посвященного вопросам безопасности.

Отдельно через лояльное государству информагенство Ilna было распространено сообщение аятоллы Хаменеи о гибели двух человек в городе Ісех на юго-востоке Ирана. Неизвестно, включены ли эти две жертвы в число 10 жертв. Аятолла Хаменеи также заявил, что у задержанных изъяли оружие и взрывчатку.

Не подтвержденные официально сообщения свидетельствуют о задержании от 100 до 800 человек как следствие протестов, которые охвативших страну в конце прошлого года.

В то же время, президент США Доналтд Трамп в твите 1 января поддержал протестующих, заверив, что они требуют "пищи и свободы".

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!