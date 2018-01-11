Путин похвалил Ким Чен Ына из-за "успеха" ядерной программы

Четверг, 11 января 2018, 20:19

По мнению президента РФ Владимира Путина, лидер КНДР Ким Чен Ын вышел победителем на данном этапе противостояния на Корейском полуострове.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть теперь ракета глобальной дальности до 13 тыс. км, которая может достичь практически любой точки земного шара, любой точки на территории его вероятного противника", - сказал Путин.

По его словам, теперь северокорейский лидер "заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить".

"Абсолютно грамотный и зрелый уже политик", - высказался российский президент о лидере КНДР.

Ранее, во время своего новогоднего телевизионного обращения, лидер Северной Кореи предупредил, что держит наготове пусковую кнопку ядерных ракет.