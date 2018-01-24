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Генсек Совета Европы осуждал приговор Чийгозу, но в закрытом режиме

Среда, 24 января 2018, 18:41
Версия для печати Комментарии

В офисе генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда настаивают, что он выступал с осуждением незаконного приговора заместителю главы Меджлиса Ахтему Чийгозу, который был вынесен в Крыму в сентябре 2017 года.

Об этом "Европейской правде" сообщил пресс-секретарь генсека Дэниел Хольтген, реагируя на резонансную публикацию ЕП "Ягланд без маски: генсек Совета Европы начал открытую кампанию за "прощение" России".

Автор этой статьи Сергей Сидоренко, среди прочего, обратил внимание на то, что генсек крайне редко комментирует незаконные действия РФ в Крыму и не вспоминает о том, что все приговоры не признанных СЕ крымских судов являются внесудебными наказаниями. Как пример был приведен самый резонансный приговор последнего времени в отношении Ахтема Чийгоза, по которому не было комментариев генсека.

На просьбу Турбьёрна Ягланда его представитель передал ЕП часть речи генсека на закрытом заседании Комитета министров 13 сентября. Согласно с этим документом, генсек заявил следующее:

"Осуждение заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза до 8 лет заключения за организацию протеста в оккупированном Симферополе 26 февраля 2014 года вызывает беспокойство, особенно ввиду того, что оно не основывалось на законах, которые действовали в Крыму на время тех событий, а значит – противоречит статье 7 Европейской конвенции по правам человека.

В отчете, подготовленном в прошлом году делегацией по вопросам прав человека, которую я прислал в Крым, и которая встречалась с Чигойзом, глава этой делегации посол Штудманн рекомендовал пересмотреть дела, где основанием для приговора стало применение законодательства "задним числом". В связи с этим, приговор (Чийгозу) – особенно разочаровывает".

Хольтген настаивает, что это заявление Ягланда должно было стать публичным еще в сентябре и не было обнародовано тогда исключительно из-за ошибки.

Редакция "Европейской правды" внесет изменения в статью, чтобы показать новые данные о позиции генсека Совета Европы.

Вместе с тем, обращает на себя внимание то, что даже в заявлении, которое прозвучало на закрытом заседании, генсек не только не сказал о незаконности приговоров самопровозглашенных судов в Крыму (о чем говорилось в статье, которая приведена выше), но и вообще избежал упоминания о российских оккупационных властях.

Как сообщала ЕП, сейчас в Парламентской ассамблее Совета Европы продолжаются дискуссии о возможности снятия санкций с РФ ради возвращения россиян к работе этого органа. Подробности - в публикации "РФ по осени пускают: стала известна схема снятия санкций с России в ПАСЕ".

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