Террористы напали на военную базу в Кабуле: 2 погибших, 10 раненых

В афганской столице Кабуле террористы напали на военную базу возле Национального университета обороны, в результате чего два человека погибли.

Об этом сообщает ВВС.

Нападение началось примерно в 05:00 по местному времени на военной базе Афганской национальной армии в западном районе Кабула.

По крайней мере, два афганских солдата были убиты во время атаки и 10 получили ранения. На месте были слышны несколько взрывов. По предварительным данным, нападавшие помимо стрелкового вооружены гранатометами.

#UPDATE The Islamic State group claims Kabul attack that has killed at least two soldiers and wounded 10 others pic.twitter.com/wHz9HOTUxp