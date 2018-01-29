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Террористы напали на военную базу в Кабуле: 2 погибших, 10 раненых

Понедельник, 29 января 2018, 07:56
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В афганской столице Кабуле террористы напали на военную базу возле Национального университета обороны, в результате чего два человека погибли.

Об этом сообщает ВВС.

Нападение началось примерно в 05:00 по местному времени на военной базе Афганской национальной армии в западном районе Кабула.

По крайней мере, два афганских солдата были убиты во время атаки и 10 получили ранения. На месте были слышны несколько взрывов. По предварительным данным, нападавшие помимо стрелкового вооружены гранатометами.

По информации Reuters, в нападении участвуют пять террористов: одного из них задержали, один подорвал себя, одного застрелили, еще двое ведут перестрелку с афганскими силами безопасности.

Представитель Минобороны Афганистана сообщил, что никому из нападавших не удалось пройти дальше, чем первые ворота базы.

Ответственность за нападение уже взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Напомним, в субботу, 27 января, в правительственном квартале Кабула взорвали начиненный взрывчаткой автомобиль скорой помощи. Теракт произошел в районе, где расположены иностранные посольства и правительственные здания Афганистана.

В результате теракта погибли 103 человека, 235 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Талибан". 

Субботний теракт произошел через неделю после смертельного нападения талибов на кабульский отель "Интерконтиненталь", в котором погибли семь граждан Украины.

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