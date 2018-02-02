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Климпуш-Цинцадзе: Зеркальный ответ на закон о "бандеризме" - это контрпродуктивно

Пятница, 02 февраля 2018, 20:37
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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что принятие соответствующего закона на новый польский закон об Институте национальной памяти, который, в частности, предусматривает наказание за "преступления украинских националистов", было бы контрпродуктивным.

Об этом она заявила в эфире "5 канала", передает "Интерфакс-Украина".

"Это примитивно, это недостойно... Такими действиями мы загоним ситуацию в тупик", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

В то же время, она отметила, что украинская сторона будет "достаточно жестко, четко, настойчиво требовать того, чтобы максимально получить изменения в такой закон, который приняла Польша".

При этом вице-премьер отмечает, что рассчитывать на неподписание этого закона президентом Польши Анджеем Дудой не стоит.

"Высказывается такая, очень осторожная надежда на то, что, возможно, он все-таки не будет подписан, хотя я бы не тешила себя такими надеждами", - сказала она.

Напомним, Сенат Польши без изменений поддержал обновленный закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

Закон также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

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