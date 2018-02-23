Киев считает недопустимыми допросы о Бандере украинцев, которые хотят жить в Польше

Пятница, 23 февраля 2018, 07:39

Вице-премьер-министр Павел Розенко, который представляет Украину в украинско-польской комиссии по историческим вопросам, назвал недопустимими вопросы к украинцам, которые хотят жить в Польше, об их отношении к Степану Бандере.

Об этом вице-премьер сказал в эфире "5 канала".

"Мы отслеживаем эти случаи, и эта информация поступила в том числе от объединения украинцев в ​​Польше, и эта информация была мной лично доведена до представителей польской делегации. Мы считаем, что такие вещи недопустимы", - заявил Розенко.

По словам вице-премьера, это еще раз подтверждает опасность принятия закона об Институте национальной памяти.

"Это пока не массовые явления, единичные, но такие факты есть. Если сейчас просто решают вопрос давать визу или не давать визу, давать"карту поляка" или не давати "карту поляка", задавая такие вопросы, а завтра может быть уже уголовная ответственность", - сказал Розенко.

Ранее польские СМИ сообщили, что граждан Украины, которые имеют польские корни и хотят получить вид на жительство в Польше, спрашивают об их отношении к Степану Бандере и УПА.

Если заявитель колеблется или недостаточно четко высказывается по этим вопросам, то заявка отклоняется.