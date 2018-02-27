Найти
АКТУАЛЬНО

Лидеры КНДР сделали бразильские паспорта для возможности бегства из страны - СМИ

Семья Путина отмывала деньги через эстонский филиал крупнейшего банка Дании - СМИ

В союзе венгров убеждены, что их офис взорвали не украинцы

В Польше задержали подозреваемых в поджоге союза венгров в Ужгороде

Суд разрешил немецким городам запрещать въезд дизельных авто

Еврокомиссия в среду обсудит новую макрофинансовую помощь Украине – журналист

ЕСПЧ: Украина должна выплатить компенсацию девушке, жарившей яичницу на "вечном огне"






В Польше задержали подозреваемых в поджоге союза венгров в Ужгороде

Вторник, 27 февраля 2018, 15:44
Версия для печати Комментарии

Агентство внутренней безопасности Польши задержало поляков, подозреваемых в поджоге здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

Соответствующую информацию подтвердил представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, сообщает портал Onet.pl.

Польская спецслужба задержала трех человек в связи с попыткой поджога союза венгров в начале февраля.

Задержание состоялось 21 и 22 февраля в сотрудничестве с украинской стороной.

В отношении двух подозреваемых было принято решение о трехмесячном аресте, а за третьим задержанным установлено полицейское наблюдение.

"В рамках этого дела Агентство внутренней безопасности рассматривает различные мотивы в связи с совершенной в Украине попыткой поджога союза венгров. В частности, отслеживаются международные контакты подозреваемых ", - рассказал Жарин.

Ранее сообщалось, что 4 февраля поджог пытались совершить двое лиц: Адриан Марглевский (Adrian Marglewski) 01.04.1996 г.р., житель г.. Краков и Томаш Рафал Шимковьяк (Tomasz Rafal Szimkowiak). Польские СМИ также приводят имя третьего задержанного польской спецслужбой - Михал П.

Напомним, 4 февраля злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания союза венгров.

Позже глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что попытку поджога совершили двое граждан Польши, члены праворадикальной организации "Фаланга".

В ночь на 27 февраля было совершено второе нападение на офис организации закарпатских венгров КМКС. МИД Венгрии из-за инцидента вызвал украинского посла в Будапеште. Украинские чиновники осудили поджог союза венгров и намекнули на заказчиков.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:44
В Сенат США внесли законопроект о поддержке кибербезопасности Украины
20:26
Польская делегация летит в Израиль из-за скандального закона об Институте нацпамяти
19:26
Лидеры КНДР сделали бразильские паспорта для возможности бегства из страны - СМИ
19:16
США ввели санкции против ячеек ИГИЛ в пяти странах
18:50
В Черногории оппозиция будет бойкотировать заседание парламента, на котором выступит Юнкер
18:44
Семья Путина отмывала деньги через эстонский филиал крупнейшего банка Дании - СМИ
17:51
Немецкие ультраправые выиграли в Конституционном суде дело против министра
17:42
В Македонии заявили о четырех вариантах названия страны
17:22
В Европарламенте назвали плохой идеей возобновление сотрудничества с Госдумой
17:21
"Нафтогаз" возобновил импорт газа из ЕС
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Дмитрий Тужанский, для Европейской правды

Жечь и взрывать: хроника атак на венгерские символы и здания Закарпатья

Создается впечатление, что кто-то системно работает над превращением самой западной области Украины в регион нестабильности, над созданием атмосферы конфликта на этнической почве. Так же, как это годами происходило на Донбассе и в Крыму...

Наталия Бутырская, для Европейской правды

Общий флаг иллюзий: почему Олимпиада только усилила напряжение между Кореей и КНДР

Официальный Сеул тешит себя надеждами, что совместное участие двух Корей на Олимпиаде проложит путь к снижению напряжения. Однако оппозиция сравнивает нынешнюю ситуацию с затишьем перед войной. Ведь КНДР пытается выиграть время для завершения своей ядерной программы (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  