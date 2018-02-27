Найти
АКТУАЛЬНО

Лидеры КНДР сделали бразильские паспорта для возможности бегства из страны - СМИ

Семья Путина отмывала деньги через эстонский филиал крупнейшего банка Дании - СМИ

В союзе венгров убеждены, что их офис взорвали не украинцы

В Польше задержали подозреваемых в поджоге союза венгров в Ужгороде

Суд разрешил немецким городам запрещать въезд дизельных авто

Еврокомиссия в среду обсудит новую макрофинансовую помощь Украине – журналист

ЕСПЧ: Украина должна выплатить компенсацию девушке, жарившей яичницу на "вечном огне"






Польская делегация летит в Израиль из-за скандального закона об Институте нацпамяти

Вторник, 27 февраля 2018, 20:26
Версия для печати Комментарии

Высокопоставленная делегация польского правительства полетит в Израиль в среду, 28 февраля, для обсуждения скандального закона об Институте национальной памяти Польши, который предусматривает наказание за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Об этом сообщили в МИД Израиля, передает AFP.

В заявлении израильского Министерства иностранных дел сказано, что польскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Бартош Цихоцкий.

Израильскую сторону возглавит генеральный директор МИД Юваль Ротем, с участием историков, юристов, дипломатов и представителя Яд Вашем - мемориала жертв Холокоста.

"Цель диалога - сохранить историческую правду и не допустить ущерба для свободы исследований и свободы слова", - говорится в заявлении.

Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки в закон об Институте национальной памяти Польши. 

Закон среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов, а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Израиль выступил категорически против новых поправок в закон об Институте национальной памяти.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:44
В Сенат США внесли законопроект о поддержке кибербезопасности Украины
20:26
Польская делегация летит в Израиль из-за скандального закона об Институте нацпамяти
19:26
Лидеры КНДР сделали бразильские паспорта для возможности бегства из страны - СМИ
19:16
США ввели санкции против ячеек ИГИЛ в пяти странах
18:50
В Черногории оппозиция будет бойкотировать заседание парламента, на котором выступит Юнкер
18:44
Семья Путина отмывала деньги через эстонский филиал крупнейшего банка Дании - СМИ
17:51
Немецкие ультраправые выиграли в Конституционном суде дело против министра
17:42
В Македонии заявили о четырех вариантах названия страны
17:22
В Европарламенте назвали плохой идеей возобновление сотрудничества с Госдумой
17:21
"Нафтогаз" возобновил импорт газа из ЕС
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Дмитрий Тужанский, для Европейской правды

Жечь и взрывать: хроника атак на венгерские символы и здания Закарпатья

Создается впечатление, что кто-то системно работает над превращением самой западной области Украины в регион нестабильности, над созданием атмосферы конфликта на этнической почве. Так же, как это годами происходило на Донбассе и в Крыму...

Наталия Бутырская, для Европейской правды

Общий флаг иллюзий: почему Олимпиада только усилила напряжение между Кореей и КНДР

Официальный Сеул тешит себя надеждами, что совместное участие двух Корей на Олимпиаде проложит путь к снижению напряжения. Однако оппозиция сравнивает нынешнюю ситуацию с затишьем перед войной. Ведь КНДР пытается выиграть время для завершения своей ядерной программы (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  