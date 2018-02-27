Польская делегация летит в Израиль из-за скандального закона об Институте нацпамяти

Вторник, 27 февраля 2018, 20:26

Высокопоставленная делегация польского правительства полетит в Израиль в среду, 28 февраля, для обсуждения скандального закона об Институте национальной памяти Польши, который предусматривает наказание за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Об этом сообщили в МИД Израиля, передает AFP.

В заявлении израильского Министерства иностранных дел сказано, что польскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Бартош Цихоцкий.

Израильскую сторону возглавит генеральный директор МИД Юваль Ротем, с участием историков, юристов, дипломатов и представителя Яд Вашем - мемориала жертв Холокоста.

"Цель диалога - сохранить историческую правду и не допустить ущерба для свободы исследований и свободы слова", - говорится в заявлении.

Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки в закон об Институте национальной памяти Польши.

Закон среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов, а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Израиль выступил категорически против новых поправок в закон об Институте национальной памяти.