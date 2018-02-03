Демократы напомнили Трампу об отставке Никсона и "Уотергейтском скандале"

Суббота, 03 февраля 2018, 13:39

В США демократы предостерегли Дональда Трампа не использовать скандальный доклад как "повод" для увольнения специального прокурора, который расследует вмешательство России в выборы 2016 года.

Об этом сообщает BBC.

Как известно, доклад, подготовленный республиканцами, обвиняет ФБР в злоупотреблении своими полномочиями. Секретный доклад был обнародован накануне, 2 февраля.

Демократы считают, что этот документ является "позорной попыткой дискредитировать" ФБР и расследование о вмешательстве РФ.

В своем заявлении лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер, лидерка фракции меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси и еще восемь высокопоставленных демократов предупредили Трампа относительно попытки увольнения специального прокурора Роберта Мюллера или заместителя генерального прокурора Рода Розенштейна.

"Мы пишем, чтобы сообщить вам, что мы будем считать такое необоснованное действие попыткой препятствования правосудию в расследовании касательно России", - говорится в заявлении.

Демократы заявили, что такие действия могут привести к конституционном кризисе, которого не было с 1970-х годов, когда тогдашний президент США Ричард Никсон приказал увольнять чиновников Министерства юстиции, привлеченных к "Уотергейтскому скандалу".

Напомним, Ричард Никсон - единственный президент США, досрочно прекративший свои полномочия и подавший в отставку. Это случилось после скандала, известного как "Уотергейтский скандал", и обвинений, которые грозили ему импичментом.