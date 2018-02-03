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У США оприлюднили таємну доповідь про зловживання ФБР у розслідуванні щодо РФ






Демократи нагадали Трампу про відставку Ніксона та "Вотергейтський скандал"

Субота, 03 лютого 2018, 13:39
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У США демократи застерегли Дональда Трампа не використовувати скандальну доповідь як "привід" для звільнення спеціального прокурора, який розслідує втручання Росії у вибори 2016 року.

Про це повідомляє BBC.

Як відомо, доповідь, підготовлена республіканцями, звинувачує ФБР у зловживанні своїми повноваженнями. Секретна доповідь була оприлюднена напередодні, 2 лютого.

Демократи вважають, що цей документ є "ганебною спробою дискредитувати" ФБР та розслідування про втручання РФ.

У своїй заяві лідер меншини у Сенаті Чак Шумер, лідерка фракції меншини в Палаті представників Ненсі Пелосі та ще вісім високопоставлених демократів попередили Трампа щодо спроби звільнення спеціального прокурора Роберта Мюллера або заступника генерального прокурора Рода Розенштейна.

"Ми пишемо, щоб повідомити вам, що ми вважатимемо таку необґрунтовану дію спробою перешкоджання правосуддю у розслідування щодо Росії", - йдеться в заяві.

Демократи заявили, що такі дії можуть призвести до конституційної кризи, якої не було з 1970-х років, коли тодішній президент США Річард Ніксон наказав звільняти чиновників Міністерства юстиції, залучених до "Вотергейтського скандалу".

Нагадаємо, Річард Ніксон - єдиний президент США, який достроково припинив свої повноваження та подав у відставку. Це трапилося після скандалу, відомого як "Вотергейтський скандал", і звинувачень, що загрожували йому імпічментом. 

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