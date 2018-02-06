ЕС ожидает принятия Радой закона об экологической оценке, являющегося требованием ассоциации

Вторник, 06 февраля 2018, 19:25

В ЕС выразили надежду, что на этой неделе Верховная Рада примет закон о стратегической экологической оценке, необходимый для выполнения Соглашения об ассоциации.

Об этом говорится в сообщении на Twitter-странице представительства ЕС в Украине.

"Надеемся, что на этой неделе Верховная рада примет закон "О стратегической экологической оценке "(№6106). После принятия в прошлом году закона "Об оценке воздействия на окружающую среду", это единственный документ в сфере охраны окружающей среды, которого не хватает. Также это одно из международных обязательств Украины", - говорится в сообщении.

Сподіваємось, що цього тижня @verkhovna_rada прийме Закон "Про стратегічну екологічну оцінку"(6106).Після прийняття мин. року Закону "Про оцінку впливу на довкілля", це єдиний документ в сфері охорони навкол. середовища, якого не вистачає.Також це одне з міжн. зобов'язань України — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 6 лютого 2018 р.

Законопроект №6106 был поддержан Верховной Радой в первом чтении 24 мая прошлого года 231 голосом.

Документ регулирует процедуру стратегической экологической оценки (СЭО) при утверждении документов государственного планирования.

СЭО включает определение, описание и оценку последствий исполнения документов государственного планирования для окружающей среды, в том числе для здоровья людей.

Законопроект был отправлен на повторное второе чтение в ноябре прошлого года.

Напомним, в прошлом году Верховная Рада приняла другой важный евроинтеграционный закон об оценке воздействия на окружающую среду - после того, как он был ветирован президентом осенью 2016 года.