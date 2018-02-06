ЄС чекає на ухвалення Радою закону про екологічну оцінку, який є вимогою асоціації

Вівторок, 06 лютого 2018, 19:25

В ЄС висловили сподівання, що цього тижня Верховна рада ухвалить закон про стратегічну екологічну оцінку, необхідний для виконання Угоди про асоціацію.

Про це йдеться у повідомленні на Twitter-сторінці представництва ЄС в Україні.

"Сподіваємось, що цього тижня Верховна рада прийме закон "Про стратегічну екологічну оцінку"(№6106). Після прийняття минулого року закону "Про оцінку впливу на довкілля", це єдиний документ в сфері охорони навколишнього середовища, якого не вистачає. Також це одне з міжнародних зобов'язань України" - йдеться у повідомленні.

Сподіваємось, що цього тижня @verkhovna_rada прийме Закон "Про стратегічну екологічну оцінку"(6106).Після прийняття мин. року Закону "Про оцінку впливу на довкілля", це єдиний документ в сфері охорони навкол. середовища, якого не вистачає.Також це одне з міжн. зобов'язань України — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 6 лютого 2018 р.

Законопроект №6106 був підтриманий Верховною радою в першому читанні 24 травня минулого року 231 голосом.

Документ врегульовує процедуру стратегічної екологічної оцінки (СЕО) при затвердженні документів державного планування.

СЕО включає визначення, опис та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, в тому числі для здоров`я людей.

Законопроект був відправлений на повторне друге читання у листопаді минулого року.

Нагадаємо, в минулому році Верховна Рада ухвалила інший важливий євроінтеграційний закон про оцінку впливу на довкілля - після того, як його було заветовано президентом восени 2016 року.