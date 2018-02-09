Мартин Шульц отказался возглавить МИД Германии – СМИ

Пятница, 09 февраля 2018, 15:23

Глава немецких социал-демократов (СДПГ) Мартин Шульц отказался быть министром иностранных дел в новом правительстве Ангелы Меркель.

Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на собственные источники в СДПГ, в частности, издание Süddeutsche Zeitung.

Причину своего отказа Мартин Шульц обещает назвать сегодня, сообщает издание.

На Шульца оказывалось давление в рядах его собственной партии, поскольку сразу после выборов он заявил, что ни в коем случае не будет работать в правительстве Меркель. По завершении коалиционных переговоров стало известно, что он займет пост министра иностранных дел в ее кабинете.

Действующий министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль раскритиковал Шульца и руководство партии за его отстранение от должности. Габриэль заявлял, что руководство партии имеет полное право заменять министров, но ему не понравилось, как это было сделано.

Немецкие СМИ ранее писали, что Шульц якобы заверил Габриэля, что он сохранит свой пост министра иностранных дел в новом правительстве.