Бывшего российского шпиона могли отравить в автомобиле - СМИ

Четверг, 15 марта 2018, 10:02

Британские СМИ сообщают, что бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь могли отравить в их семейном автомобиле BMW.

Об этом сообщает The Times.

По информации издания, 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию могли отравить в их бордовом автомобиле BMW. Запись с камеры наблюдения показывает, как авто приезжает в центр города 4 марта незадолго до того, как они пострадали от нервно-паралитического вещества.

Сообщается, что британские следователи сосредоточились на этом авто и всем, с чем оно соприкасалось. В частности, проводится обследование других автомобилей, связанных с компанией, которая взяла на буксир машину Скрипаля со стоянки в Солсбери.

Так, вчера, 14 марта, забрали с улицы эвакуатор, принадлежащий фирме Ashley Wood Recovery. В Скотлендл-Ярде также подтвердили исследовании ряда транспортных средств.

Нервно-паралитическое вещество, которое может быть активировано путем смешивания ингредиентов и использовано в жидком или порошкообразном виде, могло быть нанесено на дверную ручку автомобиля или закачано через вентиляцию.

Напомним, Великобритания высылает из страны 23 российских дипломата и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.