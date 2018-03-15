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Колишнього російського шпигуна могли отруїти в автомобілі - ЗМІ

Четвер, 15 березня 2018, 10:02
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Британські ЗМІ повідомляють, що колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочку могли отруїти в їхньому сімейному автомобілі BMW.

Про це повідомляє The Times.

За інформацією видання, 66-річного Скрипаля та його 33-річну дочку Юлію могли отруїти в їхньому бордовому автомобілі BMW. Запис з камери спостереження показує, як авто приїжджає в центр міста 4 березня незадовго до того, як вони стали жертвами нервово-паралітичної речовини.

Повідомляється, що британські слідчі зосередилися на цьому авто та всьому, з чим воно стикалося. Зокрема, проводиться обстеження інших автомобілів, пов'язаних із компанією, що взяла на буксир машину Скрипаля зі стоянки у Солсбері.

Так, вчора, 14 березня, було забрано з вулиці евакуатор, що належать фірмі Ashley Wood Recovery. В Скотлендл-Ярді також підтвердили дослідження кiлькох транспортних засобів.

Нервово-паралітична речовина, яка може бути активована шляхом змішування інгредієнтів та використана у рідкому або порошкоподібному вигляді, могла бути нанесена на дверну ручку автомобіля або ж закачана через вентиляцію.

Нагадаємо, Велика Британія висилає з країни 23 російських дипломатів та припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

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