Высланные дипломаты РФ покинули Британию на самолете, фигурирующем в кокаиновом деле

Вторник, 20 марта 2018, 18:54

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Российские дипломаты, которых выслали из Лондона из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, сегодня покинули территорию Великобритании.

Об этом сообщает Sky News.

Британский телеканал опубликовал фотографии из аэропорта "Станстед", откуда улетали 23 российских дипломата и члены их семей, всего около 80 человек.

Примечательно, что дипломаты отправились в Москву на самолете Ил-96 с бортовым номером RA-96023, принадлежащем Управлению делами президента России.

Этот лайнер фигурирует в деле о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию, который нашли в российском посольстве в Буэнос-Айресе.

Напомним, 17 марта Россия объявила о высылке 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве, а также отозвала согласие на открытие и функционирования генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того в МИД РФ сообщили о закрытии Британского Совета в России.

После этого в МИД Британии заявили, что решение России выслать британских дипломатов не меняет позиции Лондона по делу отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.