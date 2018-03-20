Высланные дипломаты РФ покинули Британию на самолете, фигурирующем в кокаиновом деле

Российские дипломаты, которых выслали из Лондона из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, сегодня покинули территорию Великобритании.
Об этом сообщает Sky News.
Британский телеканал опубликовал фотографии из аэропорта "Станстед", откуда улетали 23 российских дипломата и члены их семей, всего около 80 человек.
Примечательно, что дипломаты отправились в Москву на самолете Ил-96 с бортовым номером RA-96023, принадлежащем Управлению делами президента России.
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Этот лайнер фигурирует в деле о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию, который нашли в российском посольстве в Буэнос-Айресе.
Напомним, 17 марта Россия объявила о высылке 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве, а также отозвала согласие на открытие и функционирования генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того в МИД РФ сообщили о закрытии Британского Совета в России.
После этого в МИД Британии заявили, что решение России выслать британских дипломатов не меняет позиции Лондона по делу отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.