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В Кремле назвали "абсурдным" отказ посла Британии от встречи в МИД РФ

Среда, 21 марта 2018, 13:27
Версия для печати Комментарии

В Кремле заявили, что отсутствие представителя Великобритании на брифинге МИД для иностранных послов свидетельствует о нежелании услышать ответы РФ на поставленные Лондоном вопросы по делу отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Не могу удержаться, чтобы не сказать, что наверное это еще одно красноречивое проявление абсурдной ситуации, когда задаются вопросы и демонстрируется нежелание услышать какие-то ответы", - сказал он.

Напомним, посол Великобритании отказался от встречи, которую организует МИД России, чтобы объяснить свою точку зрения на ситуацию с отравлением бывшего двойного агента в Британии.

Как известно, Москва пригласила всех послов в России на встречу с экспертами Министерства иностранных дел РФ, которые должны представить мнение России об отравлении бывшего двойного агента в Британии.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что встреча в среду станет возможностью выразить позицию России официальным представителям иностранных государств.

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