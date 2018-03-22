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Мэй планирует убедить лидеров ЕС выслать российских дипломатов - СМИ

Четверг, 22 марта 2018, 09:30
Версия для печати Комментарии

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй на саммите европейских лидеров в четверг предупредит страны ЕС о российской угрозе и будет убеждать их действовать.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, которые общались с изданием на условиях анонимности учитывая чувствительность вопросов по безопасности.

Во время обеда с другими лидерами ЕС в Брюсселе Мэй предупредит об опасности, которую для всей Европы составляет правительство Владимира Путина.

"Русский вызов является одним из тех, который придется терпеть в последующие годы", - заявит Мэй своим европейским коллегам.

Британская премьер надеется убедить лидеров ЕС проявить солидарность, усилив их критику Путина и заставив возложить ответственность за атаку в Солсбери прямо на Россию. Мэй хочет, чтобы лидеры Евросоюза начали действовать.

Как утверждает Bloomberg, Великобритания делится с ключевыми союзниками разведданными по делу Скрипаля. Таким образом Лондон пытается убедить их выслать российских дипломатов по всей Европе, отмечают источники.

Как известно, Великобритания выслала 23 российских дипломата и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне. Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания утверждает, что обое россиян отравили токсичным военным нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

17 марта Россия объявила о высылке 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве, а также отозвала согласие на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

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