Экс-шпиона РФ и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом - полиция

Среда, 07 марта 2018, 19:58

Полиция Британии заявила, что в попытке убийства бывшего российского шпиона и его дочери было использовано нервно-паралитическое вещество.

Об этом сообщает Reuters.

"В целом, мы рассматриваем это как серьезный инцидент в попытке убийства путем применения нервно-паралитического вещества," - заявил Марк Роули, глава контртеррористической полиции Лондона, которая отвечает за расследование.

Однако он отказался сообщить подробности относительно вещества, которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

"Я также могу подтвердить, что мы считаем, что двое людей, которые потеряли сознание, были конкретной целью", - добавил Роули.

Напомним, 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию нашли без сознания в воскресенье на скамейке в южном английском городе Солсбери. Обоих, вероятно, отравили неизвестным веществом.

Бывший русский шпион Сергей Скрипач и его дочь остаются в больнице в критическом состоянии.

Как известно, британские СМИ сообщили, что разведка МИ5 считает отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери попыткой убийства, связанной с Россией. Москва отвергает такие претензии.