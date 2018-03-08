В Дании начался суд над капитаном "Наутилуса" из-за убийства журналистки

Четверг, 08 марта 2018, 15:56

В Дании начался судебный процесс над изобретателем Петером Мадсеном, которого обвиняют в пытках и убийстве шведской журналистки Ким Валль на субмарине "Наутилус" в августе 2017 года.

Об этом сообщает The Associated Press.

Прокурор Якоб Бух-Йепсен начал 12-дневный процесс, зачитав обвинение в отношении Мадсена. Датского изобретателя обвиняют в сексуальных преступлениях, убийстве и надругательстве над мертвым телом.

Мадсен продолжает утверждать, что журналистка Валь случайно погибла на его субмарине "Наутилус", однако признает, что выбросил ее расчлененное тело в море.

Однако сторона обвинения заявляет, что убийство было спланированным, поскольку изобретатель взял с собой на борт инструменты, которые он обычно не берет с собой во время плавания.

Суд в Копенгагене продлится до 25 апреля.

Напомним, крупнейшая частная подводная лодка "Наутилус" по неизвестным причинам затонула 11 августа вблизи Копенгагена. Владельца Петера Мадсена спасли с лодки, а шведская журналистка, которая находилась с ним на борту, исчезла при загадочных обстоятельствах.

23 августа тело женщины без конечностей и головы, найденное возле Копенгагена, идентифицировали как пропавшую шведскую журналистку Ким Валль. Позже полиция нашла голову убитой женщины и остальные части тела.