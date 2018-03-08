У Данії розпочався суд над капітаном "Наутілуса" через вбивство журналістки

Четвер, 08 березня 2018, 15:56

У Данії розпочався судовий процес над винахідником Петером Мадсеном, якого звинувачують у тортурах та вбивстві шведської журналістки Кім Валль на субмарині "Наутілус" у серпні 2017 року.

Про це повідомляє The Associated Press.

Прокурор Якоб Бух-Йепсен розпочав 12-денний процес, зачитавши звинувачення стосовно Мадсена. Данського винахідника звинувачують у сексуальних злочинах, вбивстві та нарузі над мертвим тілом.

Мадсен продовжує стверджувати, що журналістка Валь випадково загинула на його субмарині "Наутілус", однак визнає, що викинув її розчленоване тіло у море.

Однак сторона звинувачення заявляє, що вбивство було спланованим, оскільки винахідник взяв із собою на борт інструменти, які він, зазвичай, не бере із собою під час плавання.

Суд у Копенгагені триватиме до 25 квітня.

Нагадаємо, найбільший приватний підводний човен "Наутілус" з невідомих причин затонув 11 серпня поблизу Копенгагена. Власника Петера Мадсена врятували з човна, а шведська журналістка, яка перебувала з ним на борту, зникла за загадкових обставин.

23 серпня тіло жінки без кінцівок і голови, знайдене поблизу Копенгагена, ідентифікували як зниклу шведську журналістку Кім Валль. Пізніше поліція знайшла голову вбитої жінки і решту частин тіла.