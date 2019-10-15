Опозиційний Будапешт: як Орбан втратив владу в ключових містах Угорщини

Минулої неділі в сусідній з нами Угорщині пройшли місцеві вибори, що завершилися аж занадто несподіваними результатами, які повернули інтригу в політичне життя країни.

Річ у тім, що вперше за останні п'ять років партія влади зазнала відчутної поразки – як репутаційно, так і електорально:

команда Віктора Орбана програла усі принципові битви цих виборів, зазнавши повного фіаско у Будапешті.

Відтак замість того, аби після беззаперечного тріумфу на парламентських виборах у 2018-му зацементувати монополію своєї влади ще й на місцевому рівні, партія "Фідес" відтепер змушена буде ділити її з опозицією, причому по всій країні.

Вибори очима Орбана

"Фідес-ХДНП залишається найсильнішою політичною силою в Угорщині", – заявив Віктор Орбан зі сцени на набережній Дунаю у неділю ввечері, підводячи вкрай невтішні для його команди підсумки місцевих виборів.





Підписи угорською: Фідес-ХДНП залишається найсильнішою політичною силою в Угорщині; Угорщина залишається для нас на першому місці

Варто наголосити, що в словах угорського прем’єра немає ані крихти брехні: правлячий блок Фідес-ХДНП здобув більшість у представницьких органах усіх 19 областей. Представники партії сядуть у крісла мерів у 147 містах. Сумарно за партію влади проголосувало 1,8 мільйона угорців, у той час як за всю опозицію – лише 1,36 мільйона.

На підтвердження слів Орбана та підсумкових даних на офіційних сторінках партії влади було розміщено карту Угорщини з електоральними підсумками місцевих виборів, на якій партійним помаранчевим кольором позначено регіони, де переміг блок Фідес-ХДНП. Тобто всюди, окрім Будапешта.

І саме таку картину намагаються закарбувати у свідомості угорських виборців представники "Фідес" та вся їхня медіа-машина, щойно надійшли перші ж результати волевиявлення.

Та якби це була вся правда, то наступного дня після виборів компанії, близькі до найбагатшої людини Угорщини Льорінца Мейсароша – друга Віктора Орбана та його неофіційного "гаманця", не втратили б на Будапештській біржі 13 мільярдів форинтів через обвал їхніх акцій.

Що ж сталося насправді?

Якщо після останніх виборів, у тому числі влітку до Європарламенту, Віктор Орбан міг впевнено заявляти про тріумф, то зараз цього він зробити не може. Так само несправедливо було би говорити, що Фідес-ХДНП ці вибори програв.

Склалася парадоксальна ситуація, коли партія влади показала хороший результат в масштабах країни, але програла в усіх принципових містах.

Тим паче разюче ці поразки виглядають у порівнянні з усіма попередніми виборами за останні п'ять років, включно з місцевими 2014-го.

Якщо тоді Фідес-ХДНП здобули крісла мерів у 20 з 23-х міст з розширеними правами (угорською "megyei jogú város"), то за підсумками минулої неділі – лише у 13. Причому партія влади втратила міста не в окремому специфічному регіоні, а рівномірно по всій країні.

Важливі міста, де перемогли Фідес-ХДНП (помаранчевий) та опозиція (фіолетовий колір)

Більше того, команда Орбана програла в усіх принципових містах, включно з рідним Годмезевашаргей (причому вдруге за два роки), який вважається кузнею кадрів "Фідес", та стратегічним Мішкольцем, куди Віктор Орбан приїздив особисто напередодні дня голосування та персонально агітував за кандидата своєї партії.

Причому в переважній частині цих міст угорська опозиція взяла також більшість у міських радах.

Та найбільш дошкульною є поразка партії влади у Будапешті – надважливому місті поза списком 23 з розширеними правами.

Річ у тім, що Фідес-ХДНП програв тут не тільки посаду мера столиці, яку тепер п'ять років займатиме Гергей Корачонь, представник альянсу соціалістів та партії "Діалог" (MSZP-Párbeszéd), а насправді кандидат від об’єднаної опозиції.

Команда Орбана програла Будапешт фактично повністю, втративши той цілковитий контроль над столицею, який мала досі.

Окрім мера Будапешта, опозиція виграла також посади мерів у 14 районах з 23-х, і це при тому, що за підсумками місцевих виборів 2014 року в опозиції було тільки три районних мери у столиці.

Вибори на хвилі порноскандалу

В угорських ЗМІ досі йде розбір польотів, що, власне, сталося на цих місцевих виборах, що означають їхні парадоксальні результати і що спровокувало такі результати.

У "Фідес" вже знайшли пояснення, на їхню думку, задовільних результатів:

Перша і ключова причина – ніякого фіаско немає, "Фідес" практично всюди по країні покращив свої результати порівняно з місцевими виборами 2014 року, а випадки перемоги опозиції є свідченням того, що Угорщина є справжньою демократією.

Друга – поразка у Будапешті є результатом впливу на результат близько 90 тисяч іноземців, які мали можливість голосувати на підставі прописки у Будапешті та налаштовані опозиційно до партії влади. Саме таку версію озвучив керівник цієї місцевої кампанії "Фідес" та один з очільників партії Лайош Куша.

Третя причина – порноскандал за участі мера міста Дьор Жолта Боркої, який ніяк не вплинув на його чергове переобрання на посаду, та водночас серйозно підмочив репутацію партії влади та вплинув на виборців у великих містах, зокрема в Будапешті.

Відтак, як інформує провладне видання Magyar Nemzet, вже сьогодні, у вівторок 15 жовтня, Жолт Боркої має покинути "Фідес" після виховної розмови у Будапешті та незважаючи на своє переобрання мером.

Насправді, з цих трьох причин більш-менш вагомою виглядає саме третя, особливо у випадку з Будапештом.

Водночас слід брати до уваги, що на цих місцевих виборах була рекордна явка – в межах 48%, що на противагу останнім парламентських виборам зіграло на руку саме опозиції. Зрештою, за винятком 2018-го, "Фідес" завжди програвав при високій явці.

Так сталося і цього разу: партія влади, що є типовим, не змогла мобілізувати свого виборця.

Брак мобілізації можна пояснити не тільки політичною втомою від правління Фідес-ХДНП, який править в Угорщині з 2010 року, а в окремих містах і довше. Варто брати до уваги також контекст цієї кампанії, де у партії влади не було вирішального мобілізаційного інструменту – ні мігрантів, ні Сороса, ні Брюсселя.

Окремі питання є до організації самої кампанії "Фідес", яка виглядала значно слабшою, ніж усі попередні. Чи то "міністерство пропаганди" на чолі з Анталом Роґаном було у відпустці, чи його "машина" дала збій – поки сказати важко.

Та, мабуть, ключовою причиною таких контроверсійних та доволі невтішних результатів для команди Віктора Орбана є безпрецедентна координація з боку угорської опозиції. Досі вважалося, що вона на це просто не здатна, у тому числі завдяки "кулуарній" грі з боку "Фідес".

Та цього разу ліві (MSZP-Párbeszéd та DK Ференца Дюрчаня), праві ("Йоббік") та ліберали (Momentum), мабуть, вперше в масштабах всієї країни змогли узгодити єдиних кандидатів проти опонентів з Фідес-ХДНП. Як і в попередніх випадках, це дало свій результат. Тільки раніше це було локально, до прикладу, на дочасних виборах мера Годмезевашаргей у 2018-му, коли таким кандидатом став Петер Маркі-Зай, а зараз у масштабах всієї країни та ключових міст.

І наостанок, схоже, цього разу Віктору Орбану нарешті не пощастило. Останні дев'ять років йому вдавалося досягати тотальних перемог на виборах часто без очевидних на те причин. Йому банально та інколи безпідставно везло та відверто таланило.

Тепер вперше удача посміхнулася опозиції. Тож не дивно, що там лунають бравадні прогнози, що ці вибори означають початок кінця всевладдя Віктора Орбана.

Автор: Дмитро Тужанський,

політичний оглядач