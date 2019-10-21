П’ять років в'язниці за розмови про секс: ініціатива влади, яка розколола Польщу

Якщо найбільш конфліктогенними темами української політики є мова та ідентичність, то в Польщі найзапекліші політичні баталії точаться довкола людських геніталій та сексу.

16 жовтня польський Сейм VIII каденції, який доживає останні тижні своєї роботи, ухвалив у першому читанні поправку до Кримінального кодексу, яка передбачає п'ятирічний термін ув’язнення для осіб, які "пропагують чи схвалюють сексуальні контакти неповнолітніх чи інші сексуальні дії з їхнього боку".

Якщо поправка буде схвалена у другому читанні та пройде в Сенаті, то під загрозою може опинитися праця шкільних вчителів, психологів та гінекологів.

Автори проєкту – католики-консерватори з громадської ініціативи "Стоп педофілії" – наполягають, що тільки так можна захистити польських дітей від "сексуальної депривації та деморалізації", яку ліберали, керуючись "найгіршими зразками із Заходу", принесли до публічного простору.

Їхні опоненти стверджують, що йдеться про цілковиту заборону виховання до життя у родині, що змусить підлітків шукати відповіді на незручні запитання у порнофільмах, а не у кваліфікованих спеціалістів.

Руки геть від наших дітей!

Проєкт "Стоп педофілії" потрапив до Сейму в липні, а в серпні був скерований до комітетів. Автори хочуть розширення однієї зі статей Кримінального кодексу, яка забороняє публічну пропаганду та схвалення педофілії, до заборони усіх розмов з молоддю про небажану вагітність, венеричні хвороби, мастурбацію, небінарний гендер, сексуальну орієнтацію.

Законопроєкт майже одразу розкритикувало Польське товариство сексологів як антинауковий та непедагогічний.

До сексологів долучилися юристи: неповнолітній – це особа до 18 років, у той час як закон дозволяє сексуальні контакти з особами у віці від 15 років, а жінки у віці 16 років навіть можуть вийти заміж за згодою суду.

Доходить до абсурду.

Якщо новий закон набуде чинності, то 35-річний чоловік, який має секс з 17-річною, не отримає жодного покарання, тоді як його знайомий, який публічно схвалює їхні стосунки – так.

Під дію кодексної норми можуть потрапити також шкільні вчителі, які розкажуть про розмноження, психологи, які допомагають ЛГБТ-дітям прийняти себе, гінекологи – через виписування протизаплідних засобів.

Але партія "Право та справедливість" (ПіС), яка має більшість у Сеймі, тільки посилила пропоновану поправку: замість пропонованих на початку трьох – п’ять років ув’язнення.

У відповідь минулого тижня Польщею прокотилася кількатисячна хвиля протестів під гаслами "Осінь Середньовіччя" та "Руки геть від наших дітей".

Протестують як батьки школярів, які виступають за збереження та розширення елементів сексуальної освіти у шкільному курсі, так і сама молодь, яка визнає, що втомилася спочатку читати міфи про своє тіло і секс в інтернеті, і лише через болісний досвід отримувати об’єктивні, сучасні знання.

Тим більше, це не перший наступ польської влади на "деморалізацію".

"ПіС" вже позбавила держфінансування програму лікування безпліддя методом ЕКЗ – буцімто він порушує людську гідність ембріонів, а крім того, намагалася прийняти повну заборону абортів, зробивши їх забороненим навіть для зґвалтованих жінок та тих, чий плід має серйозні генетичні вади.

Остання ініціатива, втім, була відкликана під шаленим тиском вулиці, який отримав назву "чорні протести".

Потребуємо більше розмов про секс

Як показує весняне опитування Центру дослідження громадської думки (CBOS), поляки не хочуть, аби знання про секс діти виносили тільки з дому – 84% респондентів вважає, що елементи знання про сексуальність мають викладатися дітям у школі.

Ось тільки характер цих елементів є дискусійним – польське суспільство поділене у ставленні до таких питань, як права ЛГБТ-спільноти, вільний доступ до абортів та екстреної контрацепції, існування традиційних гендерних ролей.

Емоційні розмови на ці теми відновилися влітку, коли мер Варшави Рафал Тжасковський, представник опозиційної партії "Громадянська платформа", підписав "Декларацію прав ЛГБТ+ спільноти", у якій згадується навчання про варіативність орієнтацій та гендеру в шкільній програмі.

Правляча партія "ПіС" використала вчинок Тжасковського для кампанії проти опозиції як прибічників руйнування традиційних польських цінностей та розбещення дітей.

Хоча поляки останніми роками голосують за консерваторів, це не означає що їм не потрібна сучасна розмова про секс.

У 2017-2018 роках топмодель Аня Рубік записала розмови з психологами, лікарями, селебрітіз, батьками та підлітками, врешті-решт, поділилася своїм досвідом, і видала книгу #sexedpl. Зі стильно оформленої червоної брошури можна дізнатися, як зрозуміти, що ти готовий/готова до першого разу, що таке петтінг і фетиш, як розпізнати інтимну інфекцію та де її лікувати, як підібрати метод контрацепції та як сигналізувати партнеру про порушення своїх психологічних та тілесних кордонів.

Вже у перші місяці Рубік продала понад 100 тис. примірників. Якщо ліберали раділи, що нарешті хтось говорить з польською молоддю про насолоду і можливі проблеми статевого життя нормальною мовою, то консерватори звинуватили Рубік у розбещеності – модель описала, зокрема, як шкодувала про незапланований секс без презервативів.

Якщо новий закон набуде чинності, і Рубік, і її видавці ризикують опинитися на лаві підсудних.

Завіса для політичної гри

Експерти не мають сумнівів – те, що "ПіС" зараз витягнула пропозиції від "Стоп педофілії", є реакцією на результат парламентських виборів.

13 жовтня поляки з рекордною явкою 62% обрали новий парламент. Про те, що це найважливіші вибори після 1989 року, писала навіть новоспечена нобелівська лауреатка Ольга Токарчук.

Якщо нижня палата польського парламенту – Сейм – прогнозовано залишиться під контролем "ПіС", яка отримала 44% голосів, то у верхній палаті – Сенаті – на партію Ярослава Качинського чекала неприємна несподіванка.

Завдяки порозумінню опозиційних партій, у новому Сенаті "ПіС" матиме 49 депутатів, тоді як його опоненти – 51.

У Польщі верхня палата парламенту має затверджувати закони, схвалені Сеймом, і хоча сенатське вето можна оминути повторним голосуванням сеймової більшості, перевага опозиції безумовно ускладнить законодавчий процес, додаючи публічності обговоренню ініціатив влади.

"ПіС" вже в понеділок розпочала полювання на новообраних сенаторів, які погодилися б скинути опозиційні шати. Одному з сенаторів-опозиціонерів вже пропонували пост міністра охорони здоров’я. Про інших подейкують, що їхні родини отримують привабливі пропозиції посад у держкомпаніях.

Наразі шереги опозиції щільні, проте "ПіС" навіть не приховує, що спокушання сенаторів триватиме до першого засідання парламенту 12 листопада.

І розмови про секс у Сеймі дуже зручно відволікають від цього увагу.

Новою поправкою "ПіС" прагне також прикрити політичні скандали останнього сезону – ферму тролів, створену за наказом віцеміністра юстиції Лукаша Пебяка, та зв’язки з мафією керівника Найвищої контрольної палати Маріяна Банася.

Однак навряд чи цього разу фокус спрацює – як показали соціологічні дослідження, поляки рік від року стають все більш прагматичними.

Виборці "ПіС" далі голосують за партію не тому, що не знають про її гріхи, а тільки тому, що завдяки її правлінню зростає їхній добробут.

Неядерний електорат хоче від лідера партії влади Ярослава Качинського не покарання геїв, лібералів та вчителів, а просто більше грошей.

А тут у нинішньої влади можуть виникнути проблеми: економіка ЄС знаходиться на порозі уповільнення. Натомість польський бюджет вже сягнув ліміту соціальних витрат.

У такій ситуації потреба "захистити моральність" у партії влади лише зростатиме. І не буде випадковістю, якщо незабаром у Сеймі з'являться нові схожі ініціативи.

Автор: Олена Бабакова,

журналіст (Варшава)